Valeria Karpukhina, una oñatiarra de origen ruso que opta a Miss Grand Euskadi

Ser modelo en pleno siglo XXI es aún un sueño que muchos y muchas jóvenes de Euskadi siguen persiguiendo cada año en las galas que se celebran tanto dentro de la Comunidad Autónoma Vasca como en otros territorios. La moda, las pasarelas, los eventos... todo confluye en un mundo que, a pesar de llevar muchos años existiendo, es muy desconocido para muchos, como lo es también el sacrificio que muchos jóvenes han de realizar con el objetivo de alcanzar su sueño.

Es el caso de Valeria Karpukhina, una joven que llegó de San Petersburgo (Rusia) hace menos de dos años y que, tras una estancia en Alicante, acabó por descubrir Oñati. Aquí combina su trabajo como camarera en un conocido bar local con los estudios de cocina, mientras se prepara para participar en el certamen de belleza Miss Gran Euskadi que, aunque debido a la actual crisis sanitaria, no tiene fecha, sí está previsto que se celebre.

Miss Gran Euskadi es a día de hoy uno de los principales referentes en el mundo de la moda a nivel estatal. Dentro de esta parte del evento las candidatas seleccionadas (profesionales o no) no sólo se dedican al mundo de la moda exclusivamente sino que además son formadas con clases y ensayos todas las semanas, en los que aprenden todo lo necesario para defender su candidatura de la forma más óptima.

«No todo gira en torno al físico. La preparación para este mundo incluye otras cosas que la mayoría de la gente no conoce»

Valeria afirma que la confianza en sí misma fue lo que le animó a inscribirse en este certamen. «Descubrí este concurso por las redes sociales y gracias a Haizea Urrestarazu, que participó el año pasado y que me habló muy bien de él. Es un mundo que exige mucho a nivel psicológico porque tienes que estar dispuesta a aguantar las críticas y las opiniones de muchas personas. A mí me costó mucho dar este paso pero era algo que quería hacer y lo llevé a cabo. Muchas personas creen que es un mundo en el que triunfas sólo por tener una cara bonita, pero la realidad es que se exige mucho más».

Varias pruebas

La gala combina distintos desfiles y actuaciones con los discursos de las 28 candidatas que aspiran a llevarse la corona, y representar a Euskadi en Miss Grand España. Una gala que, a pesar de estar a día de hoy paralizada por la crisis sanitaria del Covid-19, se celebrará, y que puede servir como trampolín para muchas jóvenes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras: «Esta iniciativa no sólo te abre puertas a nivel de moda sino que también puede llegar a ofrecerte otras alternativas dentro del mundo de las azafatas por ejemplo. Ese también es un mundo que me interesa mucho porque te da la opción de tratar con personas diferentes y de trabajar en distintos países». Además de las ofertas laborales, Miss Gran Euskadi abre la puerta a las jóvenes para que puedan participar en otros certámenes de belleza de cara al futuro.

En cuanto a lo que ocurrirá en la gala, cuya fecha aún está por determinar, Valeria tiene claro que, independientemente del resultado que logre, ella v a a estar orgullosa de su trabajo: «Cuando sabes tu valor nadie puede hacerte sentir inferior. Eso es lo que me repito una y otra vez para que no me afecten las críticas que puedan hacerme. Creo que si crees lo que vales puedes conseguir tus objetivos y si no los consigues al menos sabrás que eres capaz de lograr grandes cosas en la vida».