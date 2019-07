Urbia celebrará mañana San Ignacio a la antigua usanza, solo con misa y romería El acceso en coche desde Zalduondo está cerrado y debido a ello la parzonería ha optado por una fiesta «más sencilla» MARIAN GONZALEZ OÑATI. Martes, 30 julio 2019, 00:10

Las campas de Urbia celebran mañana una fiesta de altura, muy arraigada en la tradición de montañeros y pastores, así que pese a los servicios mínimos festivos establecidos por la Parzonería de Araba y Gipuzkoa, el ambiente esta asegurado. Será una celebración a la antigua usanza, con misa (11.30 horas) en la ermita, y romería en las inmediaciones de la fonda, amenizada por Miren, Agur eta Maider. Este año no habrá exhibición de deporte rural, ni de perros de pastor, entre otras actividades, pero eso no impedirá la afluencia de gente.

«Con la romería que organiza la fonda nos vale -asegura una cuadrilla de oñatiarras, que no faltará a la fiesta-. Si nos dan elegir preferimos buen tiempo, que exhibiciones. El ambiente está asegurado, solo pedimos que no llueva, eso sí que echa a la gente atrás, más que el programa». No compartían la decisión de la Parzonería de reducir las citas por el cierre de la pista alavesa, pero tampoco le daban más vueltas. «Será una celebración más auténtica, como las de antes, sin tanto todo-terreno, más montañera».

La Parzonería comunicó a través de un bando, que debido «al mal estado de la pista denominada Zalduondo-Zumarraundi que sube a Urbia, el Ayuntamiento de Zalduondo decidió hace meses cerrarla. Así las cosas mañana no se podrá subir a Urbia en coche, y «en consecuencia la fiesta se celebrará de forma más sencilla que otros años» señalan.

Cierre por pésimo estado

Los representantes de la Parzonería de Gipuzkoa y Araba, sienten «las molestias que pueda causar esta situación». Asímismo asumen «el compromiso de trabajar el tema para reconducir la situación creada».

El camino de acceso lleva cerrado desde enero debido al mal estado en el que se encuentra el principal acceso por Álava al Parque Natural del Aizkorri-Aratz. Cerca de 36.000 personas al año circulan por la llamada carretera a Zumarraundi, desde Zalduondo hasta una zona de aparcamiento en Urkilla. De allí parten las rutas para subir al Aitzgorri, acercarse al túnel de San Adrián o visitar las campas de Urbia.

La problemática no ha tenido mucho eco en Debagoiena, cuya principal vía de acceso a Urbia es Arantzazu, pero la festividad de San Ignacio ha permitidor visibilizar la situacion existente. El Ayuntamiento de Zaldundo ha intentado buscar una solución con las instituciones, sin éxito de momento. Ha denunciado «el lamentable estado del camino, que puede suponer un peligro para las personas y los bienes».