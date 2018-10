Unión y emoción en una jornada de gratitud a 'Artza' y de apoyo a Josune La cantera de la sección de natación del Aloña celebró en familia su comida anual, con homenaje a 'Artza' y ánimos a Josune. / MARIAN La sección de natación del Aloña celebró su anual comida en clave de homenaje al que ha sido su entrenador 33 años MARIAN GONZALEZ OÑATI. Martes, 23 octubre 2018, 00:26

«Esto es más que un adiós, es un oportunidad de dar las gracias a todos lo que me habéis aguantado a lo largo de estos 33 años en la piscina». Así, con su característica socarronería y emociones a flor de piel, que no pudo contener, Xabier Infante 'Artza' despidió ante el aplauso unánime de la cantera 'igerilari' oñatiarra, su etapa como primer entrenador del Aloña.

Lo hizo en la anual comida que la sección de natación realiza en la sociedad Larrain Gain para saludar el nuevo curso competitivo (que empieza el sábado), y dar cuenta del anterior. Una cita que simbolizó el relevo que se ha producido en el club con homenajes a los dos protagonistas: a 'Artza', y a Josune Odriozola, su sucesora.

Ambos se fueron a casa cargados de regalos y de gratitud. Xabier agradeció una vez más «el aprecio, cariño y respeto» que ha sentido desde que comunicó su retirada de la primera línea de la competición, como paso previo a su jubilación laboral en Zubikoa el próximo verano. «Me ha superado» confesó.

«El año que viene ya no estaré aquí haciendo balance, pero no penséis que hoy os vais a librar de la evaluación». Y así, sin pelos en la lengua, intercaló reprimendas y elogios. Todo un clásico en el que designó como mejores nadadores del año a Aitor Tatiegi, Ainhoa Redín, Irati Delgado y Enaitz Sagasta. Y también premió el esfuerzo de Eleder Ibabe, Sara Isasisasmendi, Ekhi Lazkanoiturburu e Izar Mendizabal. El accésit fue 'ex aequo' para Saioa e Ihart Moiua, y tampoco se olvidó de cinco nadadores que se 'jubilan': Josu Barrena, Nerea Díaz, Manex Garai, Oihane Lazkanoiturbu y Mikel Zubia.

Josune también recibió un 'kit de entrenadora' de su maestro, y luego ambos un sinfin de pequeños detalles en los que hubo mucho humor. Así, la txapela que recibió 'Artza' compartió protagonismo con «un megáfono para que cuando te jubiles, en vez gritar en la piscina, lo hagas en las concentraciones de jubilados de los lunes», un osito de peluche, una maleta y un pareo para sus viajes... o una botella de 'grandioso' en un guiño a su pasión por el Alavés. Odriozola tampoco se fue de vacío, porque tanto la directiva, como los nadadores, como 'Artza' quisieron agradecer el paso adelante que a sus 22 años ha dado cogiendo las riendas de la natación, con la 'patata caliente' de la reforma de las piscinas a la vuelta de la esquina.

Pero eso será la próxima temporada. De momento, el sábado arrancan las competiciones 2018/19, y Josune se pone al frente del Aloña con el apoyo de todo el club y de su 'maixu'. No en vano, ambos representan el pasado, el presente y el futuro de la natación oñatiarra, de una cantera que el sábado se vistió de fiesta y de regalos.