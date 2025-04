«Se han tomado medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los oñatiarras»

I.M Oñati. Jueves, 2 de abril 2020, 00:07 | Actualizado 08:55h. Comenta Compartir

Vivimos tiempos extraños, en los que la vida ha dejado de estar en la calle para pasar a estar en los balcones de las casas, en donde se pasa el confinamiento cada día, a la espera de que se levanten las medidas de carácter extraordionario decretadas para frenar la propagación del coronavirus. Mientras tanto, el equipo de gobierno municipal sigue trabajando en nuevas medidas para garantizar la seguridad, tanto de los vecinos como de los operarios, que aún a día de hoy siguen trabajando para mantener activos todos los servicios mínimos del pueblo. Se ha instaurado un nuevo sistema de recogida de basuras para atender a los domicilios en los que hay personas con positivo en coronavirus y se ha puesto en marcha una red de ayuda vecinal cuyo principal objetivo no es otro que el de prestar ayuda a aquellas personas dependientes que puedan requerirla, tanto para hacer la compra, como para cualquier otro asunto de importancia.

Nuevas medidas

La alcaldesa, Izaro Elorza, ha publicado un vídeo a través de las redes sociales y los sistemas comunicativos del Ayuntamiento en el que se dirige a la población para ofrecer diferentes explicaciones: «Con el propósito de disminuir el peligro de contagio del virus Covid 19, durante los últimos días el Ayuntamiento de Oñati ha tenido que tomar varias medidas: cerrar centros, cancelar actividades programadas, restringir servicios... No han sido decisiones fáciles, pero en esta situación extraordinaria nos hemos visto en la obligación de tener que tomar varias medidas de carácter extraordinario. El objetivo en todo momento no ha sido otro que el de garantizar la seguridad de la ciudadanía».

También habla de la red de ayuda entre vecinos que se ha puesto en marcha: «Ya hemos empezado a dar pasos en el cuidado mutuo. Ya son varios días desde que pusimos en marcha la red de voluntariado. Somos conscientes de que, ante una situación como ésta, hay personas que tienen especial necesidad, sea para adquirir artículos de primera necesidad, conseguir medicamentos, sacar la basura o simplemente para tener una compañia con la que poder llegar a tener una conversación en un momento dado. Así pues, contactad sin ningún apuro a través del correo escribiendo a saretuz@onati.eus. por teléfono llamando al 688 886 519. El horario será entre las 9.00 y las 14.00».

Elorza aprovecha el comunicado para expresar a los vecinos su agradecimiento por la actitud que han mostrado en todo momento: «Desde el Ayuntamiento queremos dar la enhorabuena a la ciudadanía, por el esmero y la responsabilidad que ha mostrado. Y es que, para hacer frente a esta lucha todos somos necesarios. Actualmente contamos con más de cien personas que se han presentado voluntarias para participar en la tarea de la red que ya está funcionando en el pueblo. También estamos realizando una labor muy importante llamando casa por casa con el objetivo de identificar necesidades y ofrecer a esas personas toda la ayuda que puedan llegar a necesitar, aunque sea a través de una conversación».

Sobrellevar la rutina

De esta forma, explica Elorza, buscan paliar la soledad de aquellas personas que se ven obligadas a pasar estos días en soledad y requieren de un pequeño refuerzo para poder sobrellevar la rutina. Por otro lado, y más allá de la ayuda social que tanto está caracterizando a Oñati durante esta crisis, la alcaldesa a través del comunicado lanza un mensaje especialmente dedicado a los propietarios de negocios que se están viendo obligados a cerrar estos días de confinamiento por decreto: «Hemos creado un servicio de asesoramiento para autónomos y microempresas para informar sobre ayudas existentes y ofrecer orientación. Para ello, podeís llamar al 943 003 193 o escribir a enplegu@onati.eus».

Además, ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos vecinos que durante estos días se ven obligados a pasar los días en casa y que no saben bien cómo gestionar su confinamiento: «Quiero decir que estamos ante una situación nueva. Nos toca quedarnos en casa e intentaremos buscar el lado positivo. Cómodamente en casa, podemos aprovechar para hacer cosas que no podemos hacer normalmente y disfrutar a través de la imaginación».

Además de todo esto, Elorza ha querido aprovechar para tener unas palabras para las mujeres que, durante estos días de confinamiento, viven desprotegidas: «Tenemos en mente a esas mujeres que conviven con su agresor en confinamieno. Ya de por sí viven situaciones duras, y en momentos así, su situación se vuelve mucho más complicada a la hora de afrontar su día a día. Así pues, si sentís miedo de sufrir violencia machista, u os encontráis ante cualquier situación dificil, solicitad ayuda a los vecinos o llamad al 900 840 111. Izaro ha explicado que es una ayuda especializada, anónima, y que no deja ningún tipo de rastro».

Pésame y ánimo

Las personas del municipio que durante los últimos días han fallecido por coronavirus también han estado en el recuerdo de la alcaldesa durante el mensaje: «Desde aquí, ánimo, nuestro pésame y un cariñoso abrazo a sus familiares. También quiero acordarme de esas personas que nos han dejado durante estos días por cualquier otra razón y que, debido a la crisis sanitaria, no han podido tener la despedida que se merecían. Las situaciones no son fáciles, y en estos momentos resultan aún más dificiles y duras, por ello desde aquí queremos mandar un pésame y un abrazo a sus allegados y familiares. No será fácil pero veréis como, al final, todos haremos frente juntos a esta situación que nos ha tocado padecer».

Donaciones de sangre

Aquellos que tengan cita previa podrán donar sangre mañana en el frontón del polideportivo. A las personas que soliciten cita se les enviará un justificante para que pueda ser mostrado por si la autoridad se lo requiriese