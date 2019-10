Es tiempo de ciclocross, vuelven los 'guerreros del barro' del Arrikrutz Presentación. Los corredores y técnicos del equipo de ciclocross, con las ediles de deportes. / MARIAN Seis corredores del Aloña competirán en la exigente disciplina ciclista invernal Tienen 18 pruebas por delante, entre ellas la oñatiarra que el 15 de diciembre vestirá de fiesta la zona de Urrutxu MARIAN GONZALEZ OÑATI. Domingo, 20 octubre 2019, 00:47

Hay quien les llama 'los guerreros del barro', otros ven en el ciclocross las raíces mismas del ciclismo, cuando se circulaba por parajes intransitables que ponían a prueba las habilidades del ciclista y la calidad de la máquina. En cualquier caso de lo que no hay duda es de que la exigente disciplina invernal es para luchadores 'todo terreno'. Y en las filas de la sección de ciclismo del Aloña apuestan por ellos.

Este campaña la escuadra patrocinada por las cuevas de Arrikrutz la integran: los cadetes Aimar Madina, Xabat Castaños y Markel Zubia; y los junior Unai Cueva, Aimar Erostarbe y Aritz Torres; dirigidos todo ellos por Josu Alberdi y Julen e Iker Arkauz.

Los seis están ya preparados para plantar clara al barro, la lluvia, el viento y el frío combinando la carrera a pie y el pedaleo. Les sobra ilusión y el viernes lo evidenciaron en la puesta largo del equipo celebrada al atardecer en el salón de plenos del Ayuntamiento.

La temporada 2019/20 de ciclocross ya está aquí, y el Aloña Mendi mantiene equipo en esta dura disciplina deportiva tan ligada a la villa. Cumplirá su 9 temporada en el pelotón, con el plus que supone ser la única escuadra con integrantes cadetes de Gipuzkoa. En otras localidades los jovencitos corren por su cuenta. Y lo bueno es que en las filas del Aloña, además de funcionar como equipo, no tienen presión porque el objetivo del Arrikrutz «es que disfruten de esta modalidad deportiva tan especial, que gocen compitiendo y seguro que si trabajan tendrán bonitos resultados. Aunque tenemos muy claro que aquí prima la formación, no los resultados» explicó Imanol Arkauz en la puesta de largo.

Otro de los motivos para estar satisfechos es que el Aloña ha logrado que la prueba de ciclocross que se disputa en vísperas navideñas se haya consolidado en un calendario vasco que echó a andar a la semana pasada en Orduña, y concluirá el 5 de enero en Ormaiztegi.

Quedan 18 pruebas por delante, entre ellas la oñatiarra, que este año tendrá lugar el 15 de diciembre.

Una intensa temporada por delante en la que disfrutar y sufrir practicando una especialidad que convirtió en los años 40 y 50 del siglo pasado a Oñati en la capital mundial de la especialidad. El 8 de marzo de 1953 fue la sede del Campeonato del Mundo, el mayor hito deportivo celebrado en la villa. Fue la guinda de una década prodigiosa, que bajo el impulso de la sociedad Txantxiku Txoko trajo a Oñati los campeonatos de España de la especialidad en 1947 y 1948, y el Criterium Internacional desde 1949 hasta 1952.

Nueve años de ilusión

Hace nueve años el Aloña quiso revitalizar esta disciplina ciclista con la creación de un equipo y la organización de pruebas del calendario vasco y la semilla ha germinado con fuerza. Es temporada de ciclocross y los guerreros del Aloña vuelven a la carga. Un «Egurra¡» de la edil de deportes Maite Antón, cerró la presentación de la nueva campaña. «Os damos las gracias al Aloña y a los corredores por sacar adelante este proyecto un año más. Es un deporte muy exigente y tenéis mucho mérito. Por nuestra parte solo queda animar a la gente a que vaya disfrutar de la prueba oñatiarra del 15 de diciembre».

La directiva txirrindulari , por su parte, agradeció el patrocinio del Ayuntamiento, a través de Arrikrutz. «Este año hemos renovado el convenio por dos temporadas, así que la celebración del décimo aniversario de la sección de ciclocross está asegurada. Y, esa es una excelente noticia, porque gracias a ese apoyo 22 corredores han sentido ya las sensaciones del ciclocross al finalizar la temporada de carretera». Ahora solo queda disfrutar de la nueva campaña que los jóvenes ciclistas disfruten y aprendan».