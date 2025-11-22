Tanguedia Ensemble homenajeará al tango y a Astor Piazzola en Santa Ana

Marian González Lizarralde Oñati Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

«Soy hombre de tango. Mi música hace pensar: a los que aman el tango y a los que quieren la buena música». Así se definió el bandoneonista, compositor y director de orquesta argentino Astor Piazzolla (1921-1992) tras redefinir el tango, fusionándolo con elementos del jazz y la música clásica contemporánea.

Fue uno de los compositores más importantes del siglo XX y Tanguedia Ensemble le rendirá homenaje hoy (19.00 horas) en Santa Ana Antzokia en la tercera cita de Musikegunak.

«Tocar su música siempre es un placer. Es una música que llega dentro» señala el cuarteto integrado por Iván Casado (violonchelo), Joana Otxoa de Alaiza (piano), Naiara De La Puente (acordeón) y Víctor Parra (violín).

Y lo dejarán claro en el repertorio que presentan para conocer mejor las obras del genial artista argentino que revolucionó el tango y lo proyectó al mundo. Un recorrido por sus composiciones, su universo y su legado.

Dilatada trayectoria

Tanguedia Ensemble está formado por músicos de una dilatada trayectoria en muy diversos estilos musicales, lo cual los hace ideales para abarcar un repertorio que sintetiza lenguajes de procedencias tan dispares, como es el caso.

Y es que Astor Piazzolla traspasó las fronteras de la música tradicional, popular, clásica y contemporánea, y a pesar de los muchos obstáculos que tuvo que superar a lo largo de su carrera, conquistó al público del mundo entero creando un idioma inequívocamente personal que elevó el tango a la categoría de lenguaje universal.

