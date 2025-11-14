Un taller para convertir el aceite usado en jabón abrirá la semana de prevención de residuos

M. G. OÑATI. Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

«Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo». Pocas citas célebres definen mejor la realidad del reciclaje como esta del escritor Eduardo Galeano.

Y ese es el espíritu del programa de concienciación organizado por Natur Eskola en el marco de la 'Semana Europea de la Prevención de Residuos', que cada pequeño gesto cuenta.

Un taller sobre cómo convertir aceite usado en jabón, la proyección el filme 'Un océano de plástico,' una charla sobre la crisis que esconde la producción masiva y la mala gestión de los residuos plásticos, y una limpieza del bosque en auzolan, buscan avanzar en los objetivos de reflexión y sensibilización propios de Natur Eskola, extendiéndolos a la comunidad, para promover hábitos más sostenibles en el día a día.

Considerado por muchos como el oro líquido, el aceite es esencial en nuestra gastronomía, pero un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. El lunes, a las 17.00 horas, habrá ocasión de aprender a reciclarlo de forma creativa y sostenible en Natur Eskola en un taller sobre cómo convertir aceite usado en jabón. Habrá que llevar un litro de aceite de cocina, guantes y dos envases tetrabrik vacíos y limpios de un litro. Con estos materiales, se aprenderá a hacer jabón artesanal.

Contaminación plástica

El martes, a las 19.00 horas en Kultur etxea, el relevo pasará a la película 'Un océano de plástico' que muestra los efectos devastadores de la contaminación del plástico en nuestros océanos. Durante cuatro años un equipo de productores, especialistas y científicos al mando del director Craig Leeson, estudiaron y grabaron las graves consecuencias ambientales del uso abusivo e irresponsable que los humanos hacemos de este material.

El miércoles, también a las 19.00 horas y en Kultur Etxea, la investigadora de Azti Izaskun Zorita Agirre ofrecerá una charla sobre la crisis del plástico en 'Plastikoa eguneroko erosotasunaren atzean ezkutatzen den krisia'. Y el domingo habrá una limpieza en auzolan de residuos en Leuzarra, en terrenos adquiridos por el Ayuntamiento para la contribución a la conservación del bosque autóctono.