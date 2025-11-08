'Sustraien matxinada' rompe los moldes del txistu y el acordeón fusionando estilos

«Manteniendo una equidistancia entre folclore, jazz y música clásica, fusionamos los ritmos y melodías del folclore vasco y peninsular, la libertad del jazz y ... los procesos compositivos de la música clásica». Asi presentan Gorka Hermosa y Garikoitz Mendizabal 'Sustraien Matxinada' el proyecto con el que este domingo (19.00) desembarcan en Santa Ana Antzokia.

La 47 edición de este ciclo despegará con toda una declaración de intenciones. Su objetivo es acercarse a la música clásica de manera más transversal, sin perder las raíces de uno de los ciclos más antiguos de Gipuzkoa, pero apostando también por estilos más contemporáneos que aúnan el folklore euskaldun, con el mestizaje de músicas y artes. Y la revolucionaria mirada a la música vasca del siglo XXI que proponen dos innovadores del txistu y la acordeón como Hermosa y Mendizabal, le viene como anillo al dedo al festival oñatiarra.

Dos instrumentos arquetípicos de la más profunda tradición vasca, como son el txistu y el acordeón, exploran rompedores universos a través del virtuosismo de Mendizabal y Hermosa, que emprenden esta original expedición musical junto al contrabajo Javier Mayor y el batería Juan Luis Castaño.

Virtuosos e innovadores

El repertorio que podrá disfrutarse en Santa Ana es obra del urretxuarra Gorka Hermosa, que se ha convertido en un referente mundial del acordeón tras conquistar el Premio CIA IMC-UNESCO de composición y lograr cuatro veces el galardón a la mejor composición del año de la Confederación mundial de acordeonistas.

Sus obras han sido interpretadas por orquestas de tres continentes y su última composición la estrenó la Berliner Philarmonikery delante de la Puerta de Brandenburgo.

El txistu de Garikoitz Mendizabal aporta un sonido de hondas raíces al trabajo discográfico y al recital. El zestoarra ha revolucionado su instrumento con un estilo propio y su descarado virtuosismo hasta el punto de que su último disco ha sido como solista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi con obras compuestas especialmente para él.

'Sustraien matxinada' busca romper los límites habituales de la música vasca asociada a sus instrumentos, el txistu y el acordeón, llegando más allá del folk y pisando en el jazz. El disco se ha subtitulado en inglés como «Roots rebellion» y en castellano como «La rebelión de las raíces». Una 'revolucion' que esta tarde desembarca en Santa Ana.