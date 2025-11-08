Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acordeonista Gorka Hermosa y el txistulari Garikoitz Mendizabal harán este domingo parada en Santa Ana. JO ILLERA

Oñati

'Sustraien matxinada' rompe los moldes del txistu y el acordeón fusionando estilos

Gorka Hermosa y Garikoitz Mendizabal abren el ciclo Musikegunak con una revolucionaria mirada a la música vasca del siglo XXI

Marian González Lizarralde

Oñati

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

«Manteniendo una equidistancia entre folclore, jazz y música clásica, fusionamos los ritmos y melodías del folclore vasco y peninsular, la libertad del jazz y ... los procesos compositivos de la música clásica». Asi presentan Gorka Hermosa y Garikoitz Mendizabal 'Sustraien Matxinada' el proyecto con el que este domingo (19.00) desembarcan en Santa Ana Antzokia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Sustraien matxinada' rompe los moldes del txistu y el acordeón fusionando estilos

&#039;Sustraien matxinada&#039; rompe los moldes del txistu y el acordeón fusionando estilos