Sukena cierra la gira 'Berriz ere' en casa «con muchas ganas y alguna sorpresa»

Sukena cierra esta noche en el gazteleku la exitosa gira 'Berriz ere' con la que han conquistado plazas, salas, txosnas y grandes escenarios.

«Cuando alumbramos el disco, nunca pensamos que viviríamos algo así. Empezamos a preparar los primeros conciertos con muchísimas ganas e ilusión, pero todo lo que nos ha traido el camino emprendido, va mucho más allá de lo que hubiéramos podido soñar. Gracias a todos los que de una forma u otra (programándonos, apoyándonos nos, y sobre todo cantando, saltando e incluso llorando) nos habéis acompañado en un camino en el que hemos crecido como grupo tanto dentro como fuera del escenario».

Estas palabras de Sukena en sus redes sociales son la mejor muestra del carácter y la evolución que ha tenido el sexteto oñatiarra formado por las hermanas Eider y Naia Herráez, Asier Igartua, Iratxe Urzelai, Xabier Albistegi y Xanti Egaña. Hace apenas dos años preparaban su primer concierto en el gaztetxe de Antixena y éste han llenado plazas, salas de conciertos, txosnas... y participado en carteles de citas multitudinarias y de relumbrón como el Hatortxu rock y Ura bere bidean, sin olvidar sus actuaciones en los sanfermines o la semana grande donostiarra.

Desde que en febrero arrancaron la gira 'Berriz ere' no han hecho más que subir como la espuma y la reciente actuación de Eider y Naia en el BEC con la flor y nata de la música euskaldun lo confirma.

De 'covers' a canciones virales

Lejos quedan los tiempos de confinamiento en los que las hermanas Herráez empezaron a hacer 'covers' como un juego. para matar el tiempo y divertirse. Las versiones que colgaban en las redes sociales desde su habitación tuvieron tan buena acogida que reclutando amigos se animaron a explorar el pop y el rock.

En la pandemia hubo quien redescubrió la cocina, los juegos de mesa o el placer de la lectura... a las hermanas Herráez les enganchó a la música. Y esa vía de escape les ha llevado por caminos insospechados que intenan disfrutar al máximo.

Hoy, a partir de las 22.00, toca poner el broche final a la gira 'Berriz ere' en casa, en el gazteleku, junto a la banda donostiarra Indabe. Una cita que encaran con «muchas ganas e ilusión» y en la que anuncian «sorpresas».

Tras una velada que se prevé intensa, tanto musical como emocionalmente, se tomarán un respiro para centrarse en componer con la vista puesta ya en su segundo trabajo. Quieren explorar nuevos caminos y dejarse llevar por la experimentación, sobre todo, seguir disfrutando.