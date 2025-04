«Me sorprendió la oscuridad de la noche y el paisaje montañoso»

Viernes, 27 de marzo 2020, 00:07 Comenta Compartir

Aunque reconoce que se ha adaptado bien a Oñati, aún nota las diferencias que hay entre su nuevo pueblo y su ciudad de origen: «Es muy diferente a lo que yo vi cuando llegué a Alicante. Cada zona cambia mucho. El paisaje es una de las cosas que más me llamó la atención. Me di cuenta de que de pronto estaba rodeada de montes y eso es algo a lo que no estaba muy acostumbrada, pero es un paisaje que me gusta mucho».

No fue la única diferencia que descubrió: «Cuando llegué aquí tambien me sorprendió la noche. En San Petersburgo apenas tenemos noche durante el año y, cuando la tenemos no llega a ser tan oscura como la de aquí por lo arriba que está la ciudad en el mapa».

A pesar del tremendo cambio que supuso el traslado, Valeria afirma que se ha adaptado bien y además puede compaginar sus estudios de cocina con su trabajo. «De momento quiero aprender más de cocina, pero espero que esto me sirva de puente para que, en un futuro cercano, pueda dedicarme a otras cosas. Me interesa mucho el mundo del Derecho y la criminología y en un futuro me gustaría orientar mi carrera hacia ahí. Pero sé que aún me queda mucho trabajo».