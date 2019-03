Mr. Sipp, el 'bluesman' de moda, desembarca con su guitarra en el gazteleku Mr. Sipp o Castro Coleman. Ayer actuó en Girona, hoy en Madrid, y mañana en Oñati | Nominado al Mejor Álbum por los Blues Music Awards, llenará con su energía la matinal musical MARIAN GONZALEZ OÑATI. Sábado, 16 marzo 2019, 01:02

Una de las mejores propuestas de blues que se pueden ver hoy en día en los escenarios desembarca mañana a las 12.30 horas en el gazteleku tras un intenso fin de semana que empezó ayer en Girona y hoy le lleva a Madrid, al festival 'Gigantes del Blues'. Hablamos de Mr Sipp, o mejor dicho, de Castro Coleman, que es el hombre que se esconde tras las gafas de un virtuoso de la guitarra, el blues, el soul y el rock.

La crítica especializada le considera «uno de los mejores bluesman del delta del Mississippi por su capacidad vocal, compositiva y, por supuesto, por su manera de tocar la guitarra sin olvidar su talento innato para el show». Entre sus influencias destaca B. B. King, y entre los reconocimientos de prestigio que atesora cabe destacar el premio de guitarra Albert King Gibson, el BMA Best New Artist Album 2016 y el Spirit of Little Walter 2016. Ese mismo año Mr. Sipp se convirtió en el primer artista de blues en incorporar su huella al Muro de la Fama en Fredrikshavn, Dinamarca.

Aprendió a tocar la guitarra a los seis años de edad, pero fue en 2014, tras ganar el International Blues Challenge de Memphis, cuando su carrera registró un salto espectacular concentrando en sus dedos y sus cuerdas vocales la herencia de B. B. King, Sam Cooke, Albert King, Otis Redding, T Bone Walker o James Brown. Aunque si algo tiene claro Coleman, es que no hay más camino que «ser uno mismo. Nunca he intentado mirar a otras bandas para parecerme a ellas o cambiar mis shows para ser lo que veía. Trabajo continuamente para mostrar al público quién soy. Mi padre me dijo una vez, nadie puede vencerte siendo tú mismo. Y esa es mi filosofía», asegura.

Mini-gira de diez conciertos

Sus mayores éxitos hasta hoy han sido gracias a su primer disco 'It's my guitar' (2013), un álbum donde el propio Sipp se encarga de hacer los coros, voces, toda la instrumentación inclusive las guitarras y su posterior producción. Un disco 100% autoproducido que pone de manifiesto el talento de este veterano músico, que durante más de 20 años ha estado trabajando como productor y músico dentro de la industria del gospel.

Tras dejar huella en los festivales de Blues de Benicàssim y Leganés, está realizando una mira gira estatal de diez conciertos que mañana despidel en las 'Matinées musicales' del gazteleku. Una apuesta que se consolida, y que busca llevar el pulso de la música en vivo al horario matinal del fin de semana. Una iniciativa que permite abrirse a nuevos públicos, y además no alterar el funcionamiento normal del topaleku por las tardes. Las entradas pueden comprarse en venta anticipada a 5 euros (5,50 mañana en taquilla).