La Semana de la Movilidad fomentará 'Herribusa' con viajes gratuitos

El autobús urbano será gratuito del día 17 al 23 y en adelante los usuarios disfrutarán también de wifi en el servicio, que el lunes estrena autocar 'Birzikleta', actividades de 'Eskola Bidea' y un documental completan el programa

OÑATI. Miércoles, 12 septiembre 2018

El billete del autobús urbano 'Herribusa' será gratuito toda la semana que viene, del 17 al 22 de septiembre, así como el domingo 23, jornada en que empezará a prestar también la línea que opera los domingos y festivos a Arantzazu. El Ayuntamiento ha aglutinado ambos servicios en una única concesión. Y, esta nueva etapa, arranca en lunes coincidiendo con la Semana de la Movilidad de Sostenible.

No será la única sorpresa para los usuarios, ya que la línea estrenará autobús con wifi para ofrecer un servicio más moderno y cercano al ciudadano, y fomentar su utilización. Así las cosas, 'Herribusa' será uno de los protagonistas de la 'Mugikortasun Astea' que el Ayuntamiento pondrá en marcha en el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible.

Mercadillo de reciclaje de bicicletas y patinetes Recogida de material Las bicis, patinetes y complementos que quieran venderse podrán depositarse el sábado de 11.00 a 13.00, y los días 18 y 20 de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas en la plaza. La recogida de objetos se desarrollará en tres jornadas con el objeto de ofrecer cauces a la ciudadanía para deshacerse de bicis que ya no usan, o encontrar la que necesitan en un ambiente festivo. Feria El mercadillo de segunda mano se desarrollará el día 22, de 10.00 a 13.00 horas en la plaza. Devolución y pago del material El 25 de septiembre, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00. Herribusa Gratuidad Del 17 al 23 el servicio será gratuito para animar a la gente a utilizar este desplazamiento urbano sostenible. Nuevo contrato El lunes entra en vigor el nuevo contrato que agrupa la prestación del servicio de Herribusa y el de la línea dominical Arantzazu en un única concesionaraí: Leintz Garraiok. También comenzará a operar un nuevo autobús con servicio de wifi para los usuarios. En cuanto a los precios, de 0-4 años el bus urbano seguirá siendo gratuito, mientras que de 5 a 18 años el precio del billete será de 0,50, con un bono de diez desplazamientos a 2 uros. En el caso de los adultos el precio se mantiene en 1 euro, 5 euros el bono de 10 viajes. Eskola Bidea Presentación de 'juntalekus' El próximo lunes día 17, a las 10.30 en Errementeri plaza, se presentará las 'paradas- baldosa' del proyecto 'Eskolako bidea'- Actividades de 'urbanismo táctico' El día 19, durante todo el día en las proximidades de los centros escolares se desarrollán actividades de 'urbanismo táctico'. Documental y charla 'En el aire El día 19, a las 18.30 en Kultur Etxea. El trabajo muestra los resultados de tres años de investigación sobre la calidad del aire en Pamplona a través del proyecto 'Life+ Respira.' Participarron 200 voluntarios portando en sus bicicletas sensores diseñados para el proyecto.

El gobierno municipal pone el foco en el bus urbano cuando está a punto de cumplirse dos años de su implantación. «Es una nueva oportunidad para animar a probar el servicio a quienes no lo utilizan. Ocasión, como el resto de las citas programadas, para reflexionar sobre los desplazamientos diarios y plantearse la adopción de hábitos más saludables y sostenibles, ya sea tomar el transporte público colectivo, la bici o elegir caminar», explicó la edil de movilidad, Irati Etxeberria.

Aprovechando la semana en la que Europa se une para fomentar hábitos de desplazamiento más «verdes», se invita a comprobar las ventajas de dejar el automóvil privado en el garaje y desplazarse de forma ecológica y solidaria. Herribusa llegó para quedarse (el nuevo contrato de prestación del servicio firmado con Leintz Garraioak es de 8 años) y el objetivo es que cada vez lo utilice más gente.

«Nuestro objetivo es fomentar este tipo de desplazamientos para descongestionar el tráfico y rebajar la contaminación ambiental, y en esa línea se han puesto nuevas marquesinas, postes informativos con los horarios, y el lunes estrenamos autobús con wifi», señaló.

Tras esta semana especial, el día 24 entrarán en vigor las nuevas tarifas y la ordenanza que estipula, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de los viajeros. Los adultos seguirán pagando lo mismo 1 euro ( 5 euros el bono de 10 viajes), y para la franja de edad de 5 a 18 años entrará en vigor 'gazte bono' (2 euros 10 viajes, con el billete suelto a 0,50) limitándose la gratuidad a los niños y niñas de entre 0 y 4 años. En cuanto a obligaciones, recalcaron que los menores de 5 años deberán ir «siempre» acompañados de un adulto.

Feria y Eskolako Bidea

La Semana de la Movilidad, no obstante, arrancará con los preparativos de la feria «Birzikleta». Este sábado comenzará la recogida de material para el mercadillo de bicicletas, patinetes y accesorios de segunda mano que tendrá lugar el día 22. El material que quiera venderse podrá depositarse el día 15 de 11.00 a 13.00 horas en la plaza, y el 18 y el 20, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas con el objeto de ofrecer cauces a la ciudadanía para deshacerse de bicis que ya no usan, o encontrar la que necesita en un ambiente festivo. La única condición para participar es que el material a la venta se encuentre en buen estado. Naturalmente, el precio del artículo lo pondrá su propietario, y de producirse la adquisición, le será entregado el importe íntegro de la transacción. El objeto de esta feria no es otro que fomentar la reutilización y el reciclaje, al tiempo que se promueve el uso de la bicicleta.

Entre las novedades de esta edición de la 'Mobility week', están dos iniciativas nacidas en el seno del proyecto 'Eskolako Bidea' que ha venido fomentando rutas escolares seguras para que los niños adquieran el hábito de ir andando, sobre patines, o a golpe de pedal, al colegio y se utilice menos el vehículo privado.

El próximo lunes, día 17, se presentará el último fruto de este proyecto ' Juntalekuak', tras la reflexión que los escolares de cuarto de primaria realizaron el año pasado en las aulas. La edil de educación, Nerea Zubia, adelantó que se trata de que « al igual que hay paradas de autobús, haya 'paradas' o puntos de encuentro identificados con baldosas para que los escolares se junten para ir andando a sus colegios. Los último años hemos realizado campañas de sensibilización, concursos de fotos... y ahora coincidiendo con la semana de movilidad presentaremos 'Juntalekuak'. La cita será el lunes a las 10.30 en Errementeri plaza» relató.

Los escolares serán también los protagonistas de otra de las novedades de la 'Mugikortasun Astea', actividades de «urbanismo táctico» en el entorno de las escuelas, con intervenciones efímeras para uso peatonal. «Un urbanismo en el que experimentar durante toda la jornada como los espacios que ocupan los coches en el entorno de las escuelas pueden tener distintos usos y ser más seguros» explicó Zubia.

El programa especial se completará con la proyección del documental 'En el aire' y una charla el día 19 en Kultur Etxea. El trabajo muestra los resultados de tres años de investigación sobre la calidad del aire en Pamplona a través del proyecto 'Life+ Respira.' En la iniciativa, pionera en Europa, participaron profesorado y familias del Colegio Sagrado Corazón pamplonés recogiendo muestras del aire que respiran en sus trayectos cotidianos. 200 voluntarios, transportaron en sus bicicletas unos sensores diseñados para el proyecto. A lo largo de dos años, recorrieron más de 47.000 kilómetros, aportando 150 millones de datos, que luego fueron analizados.