Una selección de películas del 'Mendi Film Festival' hoy en el cineclub

El ciclo de proyecciones de la quincena de montaña se despide hoy (19.30 horas), en colaboración con el cineclub, con la proyección de una selección de películas de 'Mendi Film Festival.

En primer lugar podrá verse 'Haize Lerroak', que documenta las líneas de danza completadas por Janire Etxabe en montañas y bosques más significativos de Euskal Herria. Más al lejos, al desconocido Himalaya indio, viaja 'The ice builders' abordando la construcción de glaciares artificiales en Ladakh como respuesta al cambio climático.

'Soundscape' anima a abrazar la naturaleza con los sentidos y 'Peligro no asomarse' muestra la instalación de una highline de casi un kilómetro sobre la cascada del Nervión, que con más de 200 metros de altura, es el mayor salto de agua de la península ibérica. Muestra como miembros de Oreka Tolosa, asociación deportiva de practicantes de highline, montan la línea de cuerda de nailon de casi un kilómetro de longitud de lado a lado del salto para caminar sobre ella descalzos haciendo equilibrios. Una historia de compañerismo y trabajo duro que, entre otros propósitos, busca que las instituciones reconozcan el highline como deporte.