Los sanmartines tendrán su particular 'Atsolorra' con foto de los bebés del barrio

Los sanmartines se han hecho un hueco en el festivo septiembre oñatiarra cogiendo el relevo de los 'Atzekokales'. El joven barrio residencial construido en ... las inmediaciones de la arboleda de San Martín tiene mucha vida, y este viernes y el sábado volverá a hacer gala de ello con un programa festivo que siempre depara alguna sorpresa nueva y anima a la participación.

Si el año pasado estrenaron, con notable éxito, 'encierrico' con toritos hinchables para los gaztetxos, este celebrarán su particular 'Atsolorra' dando la bienvenida con una foto para el recuerdo a las y los bebes nacidos en el barrio desde las últimas fiestas.

El txupinazo será este viernes a las 18.58 horas con el cerdito «Martín» como protagonista. No faltarán las carreras delante de los txorimalos, que estarán acompañados por trikitilaris de Musika Eskola, ni el pintxopote. Por la noche (21.32horas), marchosa cita con el rock con los conciertos de Lee Kore, Muzak, Ospel y 4d/49.

Este sábado el programa despertará a las 11.00 con el txikitrail. Al mediodía, exhibición de dantzaris de Oñatz; y a las 12.30 la principal novedad de este año, la foto de la quintada más joven del barrio, la nacida entre el 13 de septiembre de 204 y ayer. A continuación, el primer «encierrico» con toritos hinchables para gaztetxos, que tras la excelente acogida que tuvieron en su debut se consolida.

Txakoli, petanca y mus

La programación vespertina arrancará con una feria de txakoli a las 13.00 horas y comida popular a las 14.30. A las 16.00 habrá 'Mojito festa', a las 16.15 campeonato de petanca y a las 16.30 de mus en el bar Amets.

A partir de las 17.30 será el turno del segundo 'encierrico' y a la 18.30 horas de los txorimalos, acompañados en esta ocasión en su pasacalles por los dulzaineros de Aretxabaleta. A esa misma hora comenzará la feria de la cerveza y a las 18.30 el concierto de versiones 'Rock you', seguido de la romería de 'Itxal'.

El programa festivo se despedirá con el adiós del popular cerdito 'Martintxo'.