Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las obras que arrancaron este martes en San Lorenzo contemplan la sustitución de escaleras por rampas. M. G. L.

Oñati

San Lorenzo avanza hacia la plena accesibilidad

En marcha una nueva intervención, entre Eltzia y la entrada al barrio de Larraña, con una inversión de 847.332 euros y un plazo de ejecución de un año

Marian González Lizarralde

Oñati

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Las obras han regresado a San Lorenzo. El 'cuarentón' barrio encara un nuevo asalto de su plan de accesibilidad y regeneración urbanística. Las máquinas ... empezaron este martes a trabajar eliminando algunos tramos de escaleras, y hay obras para rato, dado que la inversión de 847.332 euros (iva incluido) tiene un plazo de ejecución de un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  9. 9 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Lorenzo avanza hacia la plena accesibilidad

San Lorenzo avanza hacia la plena accesibilidad