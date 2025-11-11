San Lorenzo avanza hacia la plena accesibilidad

Las obras han regresado a San Lorenzo. El 'cuarentón' barrio encara un nuevo asalto de su plan de accesibilidad y regeneración urbanística. Las máquinas ... empezaron este martes a trabajar eliminando algunos tramos de escaleras, y hay obras para rato, dado que la inversión de 847.332 euros (iva incluido) tiene un plazo de ejecución de un año.

«En esta fase se rehabilitará la zona situada entre Eltzia y la entrada del barrio de Larraña, mejorando las aceras para hacer accesibles los accesos a los portales, igualando las cotas de las aceras y carretera en los pasos de cebra y sustituyendo las escaleras por rampas cuando sea posible. En general, el proyecto identifica tanto los pasos preferentes como las aceras, carreteras, espacios verdes, rampas y escaleras necesarias para hacerlas accesibles» ha explicado el concejal Iñigo Ruiz.

El edil de Urbanismo ha destacado los «significativos avances» que se han dado en la accesibilidad y habitabilidad del barrio los últimos años y «la necesidad de actuar de manera planificada y por fases porque San Lorentzo reúne a muchas personas de edades y perfiles muy diversos».

El área de intervención actual abarca toda la parte noroeste del barrio, tanto el entorno de los bloques 39-40 y 65-66-67, como los tramos comprendidos entre la ermita y la plaza superior.

Como en las fases precedentes se intervendrá en las aceras, ensanchando aquellas que no alcancen las dimensiones establecidas por la normativa vigente. Se aligerarán las pendientes, se eliminarán los desniveles e interrupciones en los recorridos peatonales, y se instalarán barandillas en las zonas donde la inclinación sea importante.

También se sustituirá el pavimento, colocando en algunos puntos franjas diferenciales direccionales que facilitan la orientación y sirven de aviso de la presencia de obstáculos que no se pueden eliminar. Además, aprovechando las intervenciones en materia de accesibilidad, se mejorarán las redes de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.

Los trabajos que ejecutará Construcciones Artzamendi se realizarán de arriba abajo y no afectarán al tráfico durante los primeros días, aunque se suprimirán algunas plazas de aparcamiento. Una vez que lleguen a la bajada que limita la circunvalación sí será necesario reorganizar el tránsito...

16 años de intervenciones

El Plan de Accesibilidad de San Lorenzo fue redactado en 2009 por A2B y dividía las obras necesarias en 21 fases con un presupuesto que superaba los cinco millones de euros. En total se estudiaron más de cinco kilómetros de itinerario peatonal recogiendo cuestiones como las pendientes, la anchura de las aceras, la ubicación de la señalización vertical, el mobiliario urbano y su mantenimiento, los aparcamientos y los diferentes accesos.

Con la colocación de tres ascensores públicos, se dio respuesta a los cuatro grandes desniveles del eje central, y luego un goteo de intervenciones ha ido acometiendo la regeneración urbanística del populoso barrio. Esta semana ha arrancado un nuevo asalto, la última entre las fases de mayor dimensión.

«Seguimos construyendo un pueblo para todas y todos los oñatiarras aplicando una política de accesibilidad inclusiva. Este mismo año se ha reforzado este compromiso con un aumento de las inversiones, lo que ha permitido avances significativos», destaca la alcaldesa Izaro Elorza.