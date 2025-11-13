Del punk rock, al chelo más ecléctico y el pop soul

Brigade Loco tiene una legión de seguidores y su tirón les ha llevado hasta Londres y Roma.

La agenda cultural del fin de semana llega cargada de propuestas. Teatro, citas gastronómicas, el festival de 55 aniversario de Oñatz... y mucha música. El gazteleku, Santa Ana y el gaztetxe acogen conciertos para todos los gustos.

Desde el punk rock de Brigade Loco, que llega esta noche al gazteleku junto a Cold Revenge y Laino Beltzak con el lleno asegurado; al chelista Eñaut Zubizarreta, conocido artísticamente como Trigger. que el domingo aunará en Santa Ana violonchelo, saxofón, poesía y danza en el espectáculo 'Doodem'.

Sin olvidar el primer concierto de la temporada de la banda: 'Emozio nostalgikoak' que recordará el repertorio antiguo de las bandas, pero lanzando también una mirada al futuro, no solo con una pieza histórica del siglo XXI, también con el debut de dos jóvenes instrumentistas.

Y completan el fin de semana dos citas en el gaztetxe. Hoy, a partir de las 19.00 horas Keia y Nabasi, y el domingo, a las 18.00 horas, Nhil y Gar, esta última en el marco de la programación de Burrunda Faktoria.

Punk, clásicos, rock...

La primera gran cita del potente 'finde' musical será esta noche (21.30) en el gazteleku con el cañero punk rock de Brigade Loco como plato fuerte. La formación bergararra integrada por Lander (voz), Oier (bajo), Alex y Martín (guitarras) y Manex (batería) ha sabido mezclar melodías pegadizas con una actitud desafiante, consolidándose como una de las bandas más potentes de la escena, como ha demostrado en la gira 'Bide baten esanahia' que este año les ha llevado hasta Londres o Roma, y con la que hoy vuelven a Oñati

El domingo, a las 13.00 horas, Oñatiko Musika Banda abrirá en Santa Ana una temporada marcada por las emociones. Seis recitales en los que el público podrá disfrutar de propuestas «no solo para escuchar, también para sentir lo que cada pieza transmite.

Haremos un guiño al pasado, a aquellas primeras piezas para bandas militares. Es un repertorio histórico que viaja desde el folklore popular más nostálgico, a los ecos de la guerra o una ceremonia de coronación. Pero no todas serán piezas antiguas, también podrá escucharse 'Los últimos días de Troya', un poema sinfónico del siglo XXI que le ha dado al compositor David Rivas muchas alegrías. Un concierto muy vistoso y con mucha fuerza que nos dará una idea de cómo se empezó a escribir la música para banda» explica el director de OMB, Aitor Biain.

Pero, además de hacer un viaje nostálgico al pasado, la Banda mirará al futuro con el debut de dos jóvenes instrumentistas. OMB sigue sumando savia nueva. La buena sintonía con Musika Eskola y la labor de formación y puente que realiza Banda Gaztea, está haciendo que cada vez sea más fácil dar el salto, y en esta línea mañana debutarán oficialmente en la banda Leire Odriozola (saxo-tenor) y Aitor Murguzur (tuba).

Fusión euskaldun y africana

El domingo también, pero a las 19.00 horas, el ciclo 'Musikegunak' propone un espectáculo muy especial en torno al chelo.

No es solo un concierto, es la historia de un viaje que combina música, y artes escénicas. A través de la música folk y la experimentación sonora, la obra relata el trayecto de Moru, un migrante que deja su hogar en Senegal en busca de una nueva vida en Europa.

A lo largo de su travesía, enfrenta los desafíos del desierto de Malí, el peligroso cruce del Mediterráneo y las miradas de compasión y desprecio que ponen a prueba su humanidad.

El chelo de Zubizarreta marca la base de un espectáculo, que fusiona sonidos tradicionales vascos con influencias africanas a través el txistu, el tamboril, la mbira y la kora. Además, la puesta en escena cobra vida con la colaboración del saxofonista Iñigo Xalbador, y la bailarina Amaiur Luluaga. La poesía también juega un papel fundamental en una narración reescrita por Oihana Iguaran, que aporta profundidad a la historia y la dota de un carácter casi cinematográfico. Una combinación de elementos que convierte a 'Doodem' en una obra multidisciplinar que trasciende los límites de un concierto tradicional.

Y cerrando la programación musical del fin de semana Burrunda Faktoria programa el domingo, a las 18.00 horas en e l gaztetxe, a Nhil y Gar. Los atxabaltarras presentarán su tercer álbum 'Etxea' que navega entre el pop y el soul más sofisticado.