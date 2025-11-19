«Presentamos 2,4 millones de inversión en un presupuesto de 22,5 millones»

Los presupuestos municipales del año que viene ya están 'en la cocina', y siguiendo con símiles gastronómicos, el gobierno ya ha presentado su 'menú', tanto ... a la oposición, como a los medios. Su propuesta presupuestaria para 2026 es de 22,5 millones de euros , con un incremento del 1,86% respecto al ejercicio en curso e inversiones por valor de 2,4 millones.

Reforzar los servicios públicos y las políticas sociales, incrementar las ayudas a los colectivos locales y mantener el nivel de inversiones para que Oñati siga avanzando, son las directrices sobre las que el gobierno municipal de EH Bildu ha desarrollado su borrador de presupuestos.

Una propuesta económica que asciende a 22.495.557 euros , y que la alcaldesa, Izaro Elorza, ha presentado haciendo hincapié en el «carácter social» de un plan económico «basado en la igualdad, que no pretende dejar a nadie atrás, se centra en la sostenibilidad y seguirá promoviendo la participación ciudadana y el desarrollo equilibrado del territorio».

La primera edil señaló que tienen en marcha «proyectos estratégicos que serán referenciales» y que siguen trabajando «para seguir mejorando Oñati con compromiso y responsabilidad». Explicó que el gasto estructural aumentará ligeramente « debido a la continua mejora de los servicios públicos y la aplicación de nuevos convenios laborales». Y también afirmó que el ayuntamiento contará con un ahorro corriente positivo de 2 millones de euros, «un 11,5% más que este años, por lo que la estabilidad económica está garantizada.

Plan de inversiones

Las inversiones propuestas alcanzan los 2,4 millones de euros. En el capítulo de obras, una de las actuaciones más cuantiosas (400.000 euros) se destina a la mejora de la accesibilidad en Kalezaharra y la arboleda Otadui. 300.000 se reservan a materializar las propuestas que salgan de en el proceso de presupuestos participativos y 125.000 a continuar mejorando el entorno de Olaitturri, incluyendo el firme de la cancha-parking.

Para buscar soluciones a la problemática de la vivienda proponen abrir un proceso sobre nuevos modelos residenciales al que consignan 15.000 euros. Quieren estudiar opciones para desarrollar vivienda pública con nuevos modelos en un terreno municipal.

120.000 euros se destinarán a acondicionar aulas de estudio en Eltzia. «La idea es que se ubicasen en la antigua universidad Sancti Spiritus, pero las obras que va a acometer la Diputación se van a alargar más de lo deseado, así que hemos decidido apostar por Eltzia para este servicio, lo que permitirá al polivalente espacio hacerle un guiño a su pasado educativo» explicó la alcaldesa.

Para mejoras en el Hogar del Jubilado Pake Leku, en concreto para actualizar las medidas de prevención de incendios y construir una salida de emergencia hacia la río. se reservan 80.000 euros. Otras inversiones que destacaron fueron: 40.000 euros para el plan de cuidados; 30.000 para el plan de acogida integral; 55.000 para el obras de climatización en Olalan coworking; 35.000 para mejoras en Musika Eskola; 15.000 para el plan de mantenimiento patrimonial; y 10.000 tanto para la comunidad energética Oneko, como para el plan para combatir la soledad.

La alcaldesa hizo hincapié en el incremento de un 5% de las ayudas a colectivos locales, tanto culturales, como deportivos, como a las comisiones de fiestas. «Creemos que hay que reconocer el esfuerzo y la labor que realizan». Y en esta línea destacó asimismo la creación de tres partidas especiales. para celebraciones que se llevarán a cabo en 2026: el 55 aniversario de Oñati Abesbatza, el 100 de las fiestas de Atzeko Kale y la consolidación del festival de blues.