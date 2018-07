Presentada la nueva propuesta de urbanización del parque de Etxaluze La nueva inversión de Etxaluze ascendería a 240.744 euros. / LKS M. G. OÑATI. Domingo, 8 julio 2018, 00:14

Tras anunciar que el denonimado 'Parque Rojo' no sigue adelante en Etxaluze «por no tener sentido una inversión como la prevista si el firme no está impermeabilizado», el gobierno municipal ha dado a conocer la nueva propuesta técnica «más modesta» elaborada por LKS.

Se realizarán trabajos de pavimentación, la instalación de una fuente y soluciones para mejorar la iluminación, accesibilidad y comunicación del parque con una inversión de 240.744 euros ( IVA incluido). Se aparca así definitivamente el 'Parke Gorria' al no haber consenso con los propietarios de los garajes para aprovechar el arreglo de la urbanización para impermeabilizar los estacimiento subterráneos.

Etxaluze lleva décadas sin pavimentarse y, después de varios intentos para reforzar su carácter de esparcimiento, parece que esta vez la luz verde será definitiva.

1.700 metros cuadrados

El nuevo proyecto técnico prevé la rehabilitación de 1.700 m2de superficie «utilizando asfalto de color natural y cuidando especialmente la entrada al parque desde Bidaurreta y Aita Lizarralde con dos viales completamente accesibles. Se han contemplado 13 nuevos bancos, 14 luminarias y cinco muretes (o bancos) de hormigón», ha explicado la edil de urbanismo, Irati Etxeberria.

La previsión es que estos trabajos empiecen antes de que termine el verano y tienen un plazo de ejecución de dos meses. Las obras saldrán a licitación las próximas semanas.