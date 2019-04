Potx eta Lotx estrenan espectáculo y CD Presentación. Potx eta Lotx presentaron su nuevo trabajo en su centro de operaciones en Eltzia. / MARIAN 'Etxean' reivindica «tiempo de aburrimiento» para incentivar la creatividad y el crecimiento personal | Los embajadores oñatiarras del universo del clown pondrán a rodar su nuevo montaje el 19 de mayo en Aretxabaleta MARIAN GONZALEZ OÑATI. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:07

Potx (Josu Zubia) y Lotx (Itziar Arkauz) se enfrentan a nuevas aventuras escénicas y discográficas. Su apuesta por el valor de la risa y la magia del universo del clown les ha reportado muchas alegrías en año y medio de trayectoria, así que este mes darán a luz su segundo montaje, 'Etxean'.

El próximo lunes se pondrá a la venta el CD, y el 19 de mayo estrenarán el show en Aretxabaleta. Dos citas que encaran con mucha ilusión y la expectativa de seguir haciéndose un hueco entre las narices rojas más populares.

Han dejado claro sobre los escenarios que son una propuesta distinta, una fórmula que entretiene, pero también sorprende «porque no queremos provocar solo la risa en el público, trabajamos lo que el payasismo puede ofrecer a la sociedad. Con estas narices rojas, que son la máscara más pequeña del mundo, abordamos valores básicos: como la vulnerabilidad a través de la ternura, o que el fracaso y los errores son una oportunidad para crecer. Ante la adversidad el clown crece, crea, y se pone frente al mundo con una actitud transparente, abierta y alegre. Somos personas imperfectas, no importa meter la pata, sino aprender de ello y seguir adelante. La obsesión por el éxito en nuestra sociedad es una pesada mochila, hay que vivir el momento, no aparentar mostrando todo el tiempo lo guais que somos, como ocurre en las redes sociales», explicaron en la presentación realizada en Eltzia.

Y en esa línea, la nueva aventura de los payasos oñatiarras tendrá lugar al calor del hogar. «Nuestro tío se va a la calle y nos deja solos en casa, tremendamente aburridos. No sabemos qué hacer, así que empezamos a trastear y vivimos un montón de aventuras. Es una reivindicación del aburrimiento, algo que en la sociedad actual combatimos como si fuera algo malo, y que sin embargo es la antesala de la imaginación auténtica, capaz de llevarnos a un punto creativo tremendamente rico. Hoy en día los niños no llegan a aburrirse y cuando nos aburrimos surgen multitud de ideas para evitar la monotonía, creamos nuevos mundos, proyectos, universos paralelos, aparece la curiosidad, la imaginación...», relataron.

Potx eta Lotx volverán a estar acompañados sobre el escenario por Danel Terán y Ander Murillo, que darán vida al cartero Ximon, la vecina borde Izaskun, el entrevistador Imanol y el ya conocido Xabi Sound. En cuanto a los coloristas decorados, así como la cartelería y la portada del disco son obra del diseñador oñatiarra, afincado en Bilbao, Pernan Goñi.

CD más marchoso

El CD es su carta de presentación, además de fuente de financiación, y con el objeto de que los más txikis vayan aprendiéndose las diez nuevas canciones podrá comprarse a partir del lunes en las tiendas de golosinas Kiku y Mizke, además de a través del facebook de Potx eta Lotx. Calificaron las melodías como « más marchosas» y destacaron que el trabajo que han autoproducido con la ayuda del ayuntamiento es fruto de la colaboración con Txinparta Bertso Eskola, Miren Deba y Andoni Salamero. También participaron en la grabación realizada en los estudios AME de Mutriku algunas voces de Ganbara Txiki y Ganbara, así como instrumentistas Ander Urrutia (bajo) y Oriol Flores (batería).

Al hacer balance de su primer montaje escénico 'Herriko festetan' se muestran «satisfechos de gustar con una propuesta diferente» que han llevado hasta las fiestas de Pamplona o Gasteiz. La idea es «seguir evolucionado para algún día poder cumplir el sueño de poder dedicarnos profesionalmente a esto. Mientras a disfrutar del momento, a disfrutar y hacer disfrutar con 'Etxean'» concluyeron.