De Pontevedra a Santa Ana

Los coros gallegos Obradoiro Vocal a Vila y Coro Xubenil Cantemos, ambos de Pontearas (Pontevedra) desembarcan hoy a las 19.00 horas en Santa Ana en el marco del hermanamiento musical con Ganbara Abesbatza.

Oñatiarras y gallegos tienen bastantes puntos en común, ya que de la pasión por la música de sus coros mixtos han surgido agrupaciones infantiles y juveniles que han ampliado ambas familias corales. Sus directores Ruth Ramos y Aitor Biain también se conocen de distintos certámenes, y ambas corales han trabajado con el compositor Josu Elberdin, así que pensaron que sería bonito realizar un intercambio. De momento, las voces gallegas ya están en Oñati.

Corales invitadas Obradoiro Vocal a Vila y Coro Xubenil Cantemos, ambos de Pontearas (Pontevedra). Concierto Hoy, a las 19.00 horas en Santa Ana Antzokia, con un repertorio de 19 piezas y a un precio de entrada de 3 euros.

El coro Cantemos es un proyecto coorganizado por Obradoiro Vocal a Vila y el Colegio Nosa Sra. Dos Remedios, de Ponteareas. Desde hace ya ocho años OVAV tenía la necesidad de formar a nuevos cantores desde su base. Inicialmente, puso en funcionamento su propia escuela de canto, y en el año 2012 apostó por la formación de un coro infantil y juvenil, el coro 'Cantemos', que en la actualidad cuenta con dos secciones y 62 voces.

Su calidad es indudable y eso les ha hecho participar en un buen número de certámenes y conquistar concursos de la talla del Habaneras de Torrevieja o el Habaneras de Candas, donde hicieron triplete.

En cuanto a Obradoiro Vocal A Vila, es la cabeza de familia, como ocurre aquí con Ganbara, la que está celebrando su 25 aniversario. La coral gallega se creó, según explican en su currículum, con la intención de potenciar y mostrar las diferentes vertientes del canto. Sus integrantes, cuarenta voces mixtas, están dedicados de modo activo al mundo coral, habiendo realizado cursos de canto y técnica vocal con Teresa Novoa, Beatriz Riobó y Juan Abalde.

Obradoiro tiene una reconocida trayectoria que le ha llevado a partipar en un buen número de citas internacionales y colaborar con la Orquesta de Cámara de Galicia y Conservatorio de Música Superior de Vigo interpretando zarzuelas. En su palmarés destaca el tercer premio en los certámenes nacionales Villa de Avilés (2009 y 2018) y San Vicente de la Barquera (2013).

Esta tarde, las dos agrupaciones de Pontevedra, quieren conquistar Santa Ana. En primer lugar, actuará OVAV con un repertoio de ocho piezas, luego Cantemos con otras ocho, y como colofón ambas agrupaciones ofrecerán juntas 'In paradisum' de Faure, y 'The storm is passing over' de Baker. Las entradas, a 3 euros, se venderán en la propia taquilla de Santa Ana.