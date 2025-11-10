Piktxurs txapeldun en la gran fiesta del corto

Dicen que la risa y el humor son antídotos naturales contra el estrés y las emociones negativas, así que el público que el sábado ... por la noche disfrutó del rally de cortometrajes no solo se lo pasó de cine, además se fue a casa con las pilas cargadas.

Y es que la fiesta en torno al séptimo arte que organiza OLR volvió a poner en práctica la risoterapia con trabajos llenos de sorna. Un centenar de oñatiarras volvieron a hacer gala de su talento para narrar historias en un reto contrarreloj en el que trabajaron todas las fases del proceso creativo, participando como guionistas, técnicos, cámaras, actores, dirección, edición y postproducción en la decimosexta edición de un rally que estrenó novedades.

En vez de proponer un objeto, una temática y localizaciones obligadas, se les planteó cuatro situaciones con un mismo denominador común: ser jurado. En un concurso de quesos, en el propio certamen de cortos con dos casuísticas distintas, y en un partido de fútbol como árbitro. Y las y los participantes volvieron a estar a la altura en todo un clásico ya de la cartelera otoñal que combinó además el cine de pequeño formato con los bertsos, ya que la gala estuvo presentada por Txinparta Bertso Eskola

El certamen arrancó a las ocho de la mañana, con un animado desayuno, y terminó al filo de la medianoche en Santa Ana, tras las proyección de los catorce cortos presentados y la gala de entrega de txankamuas.

Valoración muy positiva

Los ganadores fueron Piktxurs con 'Kalea Harrotz', que le valió además a Iñigo Ugarte el premio a la mejor interpretación. El segundo premio del jurado se lo llevó 'Olé Bildu' de LPM, y el tercero Frakamotzak con 'Guinnes World Raccord'.

El palmarés lo completó Dwingi Dwingi conquistando al público que asistió a la gala presentada por Txinparta Bertso Eskola. Urko Egaña y Beñat Ormaetxea ejercieron de maestros de ceremonias anunciando tanto las bases como los premios a ritmo de coplas.

La organización hizo este lunes una valoración «muy positiva» del certamen . «La participación se mantiene, hay grupos muy consolidados y la respuesta del público sigue siendo excelente, de hecho las entradas se agotaron en 5 minutos. Además el seguimiento por streaming también fue muy alto» relataron. No obstante, les gustaría que «se animasen a participar nuevos grupos, tanto de gente más joven como más mayor, porque OLR es para todas y todos».

Sobre las novedades las encuadraron en la colaboración con Txinparta Bertso Eskola. «Los temas propuestos para realizar el cortometraje se plantearon como si fuesen temas de un concurso de bertsolaris. Esto tuvo su reflejo en la gala de la noche, que se convirtió en la 'Oñatiko Laburmetrai Rallyko Bertsolari final nagusia'».

Les consta que tanto al público como a los participantes les gustó el formato, pero no pueden «dar por zanjado» que el próximo año vuelvan a presentar una edición con los bertsos como protagonistas.

«Siempre nos gusta añadir cambios y novedades en el certamen, pero revolucionarlo todos los años va a ser complicado. Somos cuatro personas en el grupo organizador y tenemos el tiempo justo para dedicarle a OLR, por eso nos gustaría que más gente se sumase a la organización. Todas las ideas son bienvenidas y con más personas, mayor cantidad y diversidad tendremos» concluyen, animando a reforzar el equipo.