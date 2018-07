Pelota, chupinazo y conciertos para el despegue festivo Viernes, 20 julio 2018, 00:52

Santxolopeztegi se viste a partir de hoy de fiesta. El chupinazo será a las 20.00 horas, pero antes (16.30) arrancará el campeonato de pelota. Al anochecer (22.00) la música acaparará el protagonismo con conciertos de Broken Legacy, John Dealer and The Coconuts y Arkada Social, que de madrugada pasarán el relevo a DJ Bull. Mañana, más partidos de pelota ( 11.30 y 17.00), y a las 13.00 misa seguida de lunch. No faltará tampoco el campeonato de mus (17.oo) y la fiesta de la espuma promete diversión a las 18.00. Ya por la noche, auzo-afari, a partir de las 3.00 DJ Javi Sound, y para los más juerguistas las tradicionales sopas de ajo. El domingo, todo un clásico ya: la exhibición de deporte rural, que será a las 13.30 horas, después de la misa (12.00) y el lunch. A las 13.30 se disputarán las finales de pelota, y a las 18.00 Supituki despedirá las fiestas con un espectáculo de improvisación. Madalena celebra su fin de semana grande, y para evitar que la gente utilice el coche por la noche, habrá autobús entre el centro urbano de Oñati y el barrio rural, tanto hoy (22.00 a 8.00), como mañana (4.00-8.00).