Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guridi, Ibarra, Etxaniz, Barrena, Urizar, Ugarte, Biain y Urzelai son las voces de Ganbara Abesbatza que dan vida en la gran pantalla al coro Eresoinka.

Oñati

«Es un peliculón, ha sido una experiencia musical increíble, que ojalá guste en casa»

En Ganbara acogen con ilusión la proyección de 'Karmele' en Oñati, el filme en el que cantan y actúan 8 voces de OGA y que este viernes tendrá como cicerone a Asier Altuna

Marian González Lizarralde

Oñati

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22

Comenta

La cartelera de cine del fin de semana llega cargada de alicientes. No solo por poder disfrutar en la gran pantalla de las dotes vocales ... y actorales de Amaia Guridi, Leire Barrena, Ainhoa Urzelai, Arantzazu Ugarte, Naiara Urizar, Nere Ibarra, Karlos Etxaniz y Aitor Biain, los ocho miembros de Ganbara Abesbatza que junto a miembros de Kup dan vida a la coral Eresoinka en 'Karmele', la historia de amor, exilio y compromiso político que dirige Asier Altuna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es un peliculón, ha sido una experiencia musical increíble, que ojalá guste en casa»

«Es un peliculón, ha sido una experiencia musical increíble, que ojalá guste en casa»