«Es un peliculón, ha sido una experiencia musical increíble, que ojalá guste en casa»

La cartelera de cine del fin de semana llega cargada de alicientes. No solo por poder disfrutar en la gran pantalla de las dotes vocales ... y actorales de Amaia Guridi, Leire Barrena, Ainhoa Urzelai, Arantzazu Ugarte, Naiara Urizar, Nere Ibarra, Karlos Etxaniz y Aitor Biain, los ocho miembros de Ganbara Abesbatza que junto a miembros de Kup dan vida a la coral Eresoinka en 'Karmele', la historia de amor, exilio y compromiso político que dirige Asier Altuna.

También porque el realizador bergarés estará este viernes en Kultur Etxea, a las 22.00 horas presentando su adaptación de la novela de Kirmen Uribe 'La hora de despertarnos juntos', que protagonizan Jone Laspiur y Eneko Sagardoy.

La película estrenada el pasado día 10, con notable éxito, retrata, entre guerra y exilio, la vida de Karmele Urresti y Txomin Letamendi. «Una historia dura y triste, pero muy bonita» relatan desde OGA (Oñatiko Ganbara Abesbatza). «La gente que ya la ha visto nos ha dicho que la parte de Eresoinka les ha gustado mucho, que la música es una pasada. Es una película muy emotiva y estamos felices y muy agradecidos por haber podido tomar parte en un proyecto así, aunque nuestra participación sea pequeñita, nuestro orgullo es enorme. Ojalá guste en casa» señalan las y los protagonistas oñatiarras.

Admiten cierto nerviosismo. «La gente nos han visto en redes sociales, en el trailer y se ha generado cierta expectación», pero tampoco le dan muchas vueltas. «Al final interpretamos a una coral y somos un coro. La experiencia ha sido increíble, maravillosa». El filme se aproxima a las vicisitudes de la represión franquista en Euskadi desde los vaivenes de la historia de amor de los protagonistas. Y según las críticas, uno de los grandes aciertos de 'Karmele' es «su fuerza musical». El folklore vasco dialoga con el jazz, los boleros y las guarachas en la banda sonora, compuesta por Aitor Etxebarria y en la que participa Ganbara.

La película podrá verse todo el fin de semana en el cine oñatiarra y además de la presentación de este viernes a cargo del director, se han reforzado las proyecciones con doble sesión el lunes, día del espectador a las 19.30 y 22.30 horas.