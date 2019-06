Pegada de carteles en plazas de aparcamiento Viernes, 7 junio 2019, 00:11

La jornada arrancará a las once de la mañana, en clave reivindicativa, con una pegada de carteles en las plazas de aparcamiento reservadas a las personas con discapacidad, situadas en el entorno de la plaza. 'Ponte en su lugar no en su aparcamiento' busca concienciar a los conductores que ocupan indebidamente esos necesarios estacionamientos. Incidirán en la importancia de que la gente respete los lugares habilitados para el aparcamiento de las personas con discapacidad. Porque ya sea por las prisas, pereza, irresponsabilidad o despiste, este tipo de conductas incívicas complica la movilidad de personas que ya tienen suficientes obstáculos en su vida diaria. Esas plazas son un derecho, no un privilegio y si todos nos pusiésemos en el lugar del otro, las cosas funcionarían mejor, porque aún quedan muchas barreras por romper y no solo físicas. A partir de las 11.30, demostraciones y juegos recogerán el protagonismo en la plaza con acciones divulgativas sobre la labor que desarrolla Trauti. Todo en el marco de un ambiente festivo en el que no faltará un lunch, a las 13.00.