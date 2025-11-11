A partir del lunes Mendiko Kale se sumergirá en obras

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La accesibilidad es la clave de la intervención urbanística que la semana que viene arranca en Mendiko kale, con el objetivo de comunicar el barrio de Errekalde con el centro del municipio «de un modo accesible y natural. Esta calle histórica ha recibido actuaciones puntuales, especialmente relacionadas con infraestructuras, y ahora se abordará de manera integral. Aunque también se renovará la superficie, la mayor parte de la obra se realizará bajo tierra, dada la necesidad de adecuar las infraestructuras» explica Ruiz.

El proyecto, que ejecutará también Artzamendi, incluye la construcción de nuevas aceras, la sustitución de la rampa y las escaleras, y la creación de una zona verde para mejorar la habitabilidad y la cohesión urbana.

Las obras están previstas que arranquen el próximo lunes y si no hay contratiempos concluirán para el mes de marzo, ya que el plazo de ejecución es de cuatro meses, mientras que el presupuesto de la intervención asciende a 328.872 euros (IVA incluido).

«Se trata de acondicionar una calle accesible, segura y agradable, que mejore la calidad de vida de las personas que viven en ella y promueva el bienestar de todas las que la utilizan» concluye el edil de Urbanismo.