Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Onati

A partir del lunes Mendiko Kale se sumergirá en obras

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

La accesibilidad es la clave de la intervención urbanística que la semana que viene arranca en Mendiko kale, con el objetivo de comunicar el barrio de Errekalde con el centro del municipio «de un modo accesible y natural. Esta calle histórica ha recibido actuaciones puntuales, especialmente relacionadas con infraestructuras, y ahora se abordará de manera integral. Aunque también se renovará la superficie, la mayor parte de la obra se realizará bajo tierra, dada la necesidad de adecuar las infraestructuras» explica Ruiz.

El proyecto, que ejecutará también Artzamendi, incluye la construcción de nuevas aceras, la sustitución de la rampa y las escaleras, y la creación de una zona verde para mejorar la habitabilidad y la cohesión urbana.

Las obras están previstas que arranquen el próximo lunes y si no hay contratiempos concluirán para el mes de marzo, ya que el plazo de ejecución es de cuatro meses, mientras que el presupuesto de la intervención asciende a 328.872 euros (IVA incluido).

«Se trata de acondicionar una calle accesible, segura y agradable, que mejore la calidad de vida de las personas que viven en ella y promueva el bienestar de todas las que la utilizan» concluye el edil de Urbanismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A partir del lunes Mendiko Kale se sumergirá en obras