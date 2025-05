Partido a vida o muerte ante el Hernani

El Diario Vasco OÑATI. Sábado, 3 de mayo 2025, 21:31 Comenta Compartir

«Es un partido a vida o muerte, un duelo crucial en la pelea por evitar el descenso». En el Aloña lo tienen claro, y animan a la afición a apoyar al equipo de división de honor regional masculino hoy, a partir de las 16.30 horas en Azkoagain, frente al Hernani. El insuficiente empate (2-2) logrado el jueves en Mojategi en el derbi ante el Mondra, hace que ganar esta tarde se torne vital para seguir en la lucha por salvar la categoría y no volver a la preferente.

«Está difícil, pero no imposible, y mientras las matemáticas no digan lo contrario hay que creer, hay que luchar» señalan desde el club. Quedan cuatro partidos, doce puntos en juego, y no hay margen de error. La situación es dramática y no queda otra que sumar de tres en tres. En primer lugar, hoy, frente al Hernani, y acto seguido el viernes que viene ante el Deusto, en una semana que puede ser determinante.

Estos dos encuentros pueden sentenciar o 'resucitar' a los de Gotzon Urzelai. Ambos equipos son rivales directos en la batalla por eludir el descenso, pero es el Aloña (vicecolista) quien está con la soga al cuello, el que tiene que poner toda la carne en el asador, porque tiene peores cartas.

La directiva del Aloña ha ha hecho un llamamiento a la afición para que apoye al equipo en la crucial final de esta tarde

Los hernaniarras dieron un paso adelante el jueves imponiéndose con rotundidad (3-0) al Zarautz, y ganando en Oñati lograrían tres puntos de oro para el salvoconducto a la cotizada permanencia, a falta de otros tres partidos para la conclusión del campeonato.

El Deusto sí tropezó ( cayó ante el Zumaiako en casa) y en la actualidad aventaja en 4 puntos a los rojillos. Eso significa que si el Aloña ganase hoy y también el viernes, y los universitarios no puntuasen, podrían superarles en la tabla a falta aún de otras dos jornadas futbolísticas. Eso daría confianza y moral al equipo para los dos últimos partidos: la visita del líder Añorga a Azkoagain (que ojalá estuviese ascendido ya) y el derbi comarcal ante el Bergara en Agorrosin.

Lo idóneo sería poder abandonar la penúltima plaza para las dos últimas jornadas (no es posible hacerlo antes) y que los resultados acompañen y haya el mayor número de equipos con opciones de descenso en esos decisivos partidos porque como dice el refranero 'a río revuelto ganancia de pescadores'. Vasconia. Aloña. Deusto, Elgoibar, Mondra, Hernani, Beti Gazte... están peleando por la permanencia con tres descensos directos.

Empate en el derbi

En cuanto al derbi frente al Mondra, aunque el resultado no fue bueno, sí lo fue el superar un 2-0 en contra con dos goles en los minutos 81 y 87. Oier Guerreiro y Thiago Santana, este último desde el punto de penalti, lograron que el Aloña salvase un punto, que puede parecer exiguo, pero al final podría valer lo suyo.

«Ha habido muchos, demasiados partidos, en los que hemos jugado mejor que el rival, merecido la victoria, y salido derrotados en la recta final. Ya tocaba vivir la otra cara de la moneda. Aunque un punto sea insuficiente, la remontada en un partido malo puede ser un revulsivo» señalaban aficionados oñatiarras en Mojategi. «Evitar el descenso está complicado, no hay que eludir la cruda realidad, pero mientras hay vida hay esperanza» sentenciaban.

El derbi movilizó a mucha gente siguiendo la llamada de apoyo del club. Una petición que la directiva hace extensiva al partido de este domingo en casa. Azkoagain se viste de final y hay que ganar o ganar.