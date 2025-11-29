El parque de Urgain culmina su transformación

Elementos de la naturaleza y la madera natural han compartido protagonismo en el diseño del parque.

Un lugar para trepar, esconderse, inventar aventuras y jugar e imaginar sin límites en un entorno natural creativo e inclusivo. Así es la remozada área recreativa de Urgain, que ha finalizado su transformación y está de reestreno.

La comunidad escolar del colegio público sito en Errekalde lo disfrutará en las horas lectivas, y, fuera de ellas, incluidos fines de semana y festivos, el área de recreo estará a disposición de la ciudadanía, en el marco del convenio que Urgain y el Ayuntamiento suscribieron en 2014.

La última fase de actuaciones se ha desarrollado entre julio y noviembre, colocándose principalmente elementos de juego. En total, se han creado nueve espacios, como la zona de tirolina, la caseta de acacias, el juego de troncos, el tipi de madera, un tobogán... con una inversión de casi 150.000 euros y distintas subvenciones.

Conexión con la naturaleza

«Este parque ofrece espacios para niños y niñas de diferentes edades y gustos. Son espacios no jerarquizados, verdes, agradables, creativos, diversos, inclusivos... En general, ofrecen la posibilidad de desarrollar y experimentar diferentes valores para los retos actuales y de futuro», explica Asier Lauzurika Arrondo, concejal de Educación.

Los elementos naturales cobran gran importancia en este nuevo espacio y esto permite desarrollar una relación de largo plazo y de respeto con el medio ambiente. «Los niños y las niñas podrán ver y vivir los procesos de la naturaleza, para entenderla y respetarla. La madera natural tiene especial protagonismo y en el proceso de diseño se ha contado también con el asesoramiento de los y las educadoras de Natur Eskola», explica Asier.

El parque infantil ofrece diferentes espacios en los que los niños y las niñas podrán desarrollar diferentes valores, ya que incluye elementos para conocer la vegetación (botánica), jugar con el agua (ecología e hidráulica), construir chabolas (arquitectura y construcción), realizar experimentos (ciencia) y activar el cuerpo y la mente (bailar, cantar, experimentar artes escénicas...).

El Ayuntamiento también ha realizado otras actuaciones, como la canalización de las aguas, la renovación de los cierres (en la parte superior del parque, en la zona del estanque...) y la instalación de bancos... Asimismo, ha rehabilitado las canchas de baloncesto y de fútbol.

Nuevos espacios de juego

«El Gobierno Municipal ha apostado una vez más por adecuar o crear nuevos parques infantiles. La de Urgain y la que se está construyendo en San Lorentzo para los niños y las niñas de entre 0 y 3 años son claro ejemplo de ello. No son meras actuaciones de rehabilitación. Estos espacios ofrecen elementos para responder a las nuevas tendencias de juego y los diferentes retos de la sociedad» ha señalado la alcaldesa Izaro Elorza.

«Todas estas actuaciones siguen la hoja de ruta marcada por el diagnóstico sobre parques infantiles Jolastuku. Entre otras, se utilizan elementos naturales y texturas diferentes que permiten experimentar e investigar. El juego, como tal, también tiene una función educativa. Se necesitan espacios y elementos adecuados», ha destacado, a su vez, la edil de infancia y juventud. Ekhiñe Mendi.

El parque de ocio educativo estará abierto a toda la ciudadanía fuera del horario lectivo (entre semana, a partir de las 16:30; y los fines de semana, durante todo el día).