Un parque para txikis de 0 a 3 años

OñatiUn parque para txikis de 0 a 3 años
La zona infantil de San Lorenzo se ampliará con tres nuevas áreas de juego que potenciarán la experimentación y el descubrimiento con elementos naturales
Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00
La población infantil tendrá pronto un nuevo espacio de ocio y diversión al aire libre hecho y pensado a su medida. La semana que ... viene arranca la ampliación del parque de San Lorenzo con la creación de una zona concebida para niñas y niños de entre 0 y 3 años en la que los materiales y elementos de juego buscan alcanzar el mayor grado posible de naturalización.
Será el primer parque de primera infancia del municipio y el objetivo es que se convierta en un lugar de experimentación y descubrimiento que ofrezca a las y los más txikis un lugar de juego que favorezca su desarrollo integral, potenciando tanto el juego libre como la socialización.
La concejala de infancia y juventud, Ekhiñe Mendi Altube, explicó ayer que se habilitará al lado del parque actual y se enmarca en el diagnóstico 'Jolastuku' realizado la pasada legislatura en torno a los parques infantiles del municipio. También avanzó que los trabajos durarán un mes y tienen un presupuesto de 48.200 euros (iva incluido).
'Jolastuku' identificó la necesidad de crear espacios para niños y niñas menores de tres años con elementos naturales y diferentes texturas para fomentar la experimentación a través de juegos. Este tipo de parques no solo responden a las necesidades lúdicas, sino que también fomentan la experimentación, el descubrimiento y el contacto directo con la naturaleza.
Zonas verdes e inclusivas
La nueva área de ocio infantil de San Lorenzo contará con tres espacios de juego en dos zonas verdes en la que la utilización de materiales, elementos y tonalidades aseguran una integración armónica con el paisaje. «Se utilizarán elementos como arena, cortezas de pino y suelo de corcho y se colocarán elementos para diferentes edades, como piedras, troncos, sillas y mesas. También se instalarán vallados, asientos y elementos de señalización», señaló Ekhiñe.
El Ayuntamiento elaboró en la pasada legislatura el plan de zonas de juego con la ayuda de Projekta Urbes, asesoría urbanística para crear entornos naturales e inclusivos, con el objetivo de definir una hoja de ruta para mejorar las zonas de juego, adaptarlas a las nuevas tendencias de juego o habilitar nuevos espacios. Para ello, además del diagnóstico técnico, el proceso contó con un amplio proceso participativo en el cual tomaron parte niños y niñas, personas jóvenes, padres y madres, educadores y educadoras.
«El plan no se limitó a proponer simples infraestructuras o elementos de juego, sino que tuvo en cuenta las nuevas tendencias de juego, los retos actuales y futuros de la sociedad, los valores a desarrollar... Fue un diagnóstico integral que estudió todos los parques infantiles del municipio, subrayó la concejala de infancia y juventud.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión