El parque infantil de San Lorenzo se ampliará con zonas específicas de juego para menores de tres años. MARIAN

Oñati

Un parque para txikis de 0 a 3 años

La zona infantil de San Lorenzo se ampliará con tres nuevas áreas de juego que potenciarán la experimentación y el descubrimiento con elementos naturales

Marian González Lizarralde

Oñati

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

La población infantil tendrá pronto un nuevo espacio de ocio y diversión al aire libre hecho y pensado a su medida. La semana que viene arranca la ampliación del parque de San Lorenzo con la creación de una zona concebida para niñas y niños de entre 0 y 3 años en la que los materiales y elementos de juego buscan alcanzar el mayor grado posible de naturalización.

