Un parque para txikis de 0 a 3 años

La población infantil tendrá pronto un nuevo espacio de ocio y diversión al aire libre hecho y pensado a su medida. La semana que ... viene arranca la ampliación del parque de San Lorenzo con la creación de una zona concebida para niñas y niños de entre 0 y 3 años en la que los materiales y elementos de juego buscan alcanzar el mayor grado posible de naturalización.

Será el primer parque de primera infancia del municipio y el objetivo es que se convierta en un lugar de experimentación y descubrimiento que ofrezca a las y los más txikis un lugar de juego que favorezca su desarrollo integral, potenciando tanto el juego libre como la socialización.

La concejala de infancia y juventud, Ekhiñe Mendi Altube, explicó ayer que se habilitará al lado del parque actual y se enmarca en el diagnóstico 'Jolastuku' realizado la pasada legislatura en torno a los parques infantiles del municipio. También avanzó que los trabajos durarán un mes y tienen un presupuesto de 48.200 euros (iva incluido).

'Jolastuku' identificó la necesidad de crear espacios para niños y niñas menores de tres años con elementos naturales y diferentes texturas para fomentar la experimentación a través de juegos. Este tipo de parques no solo responden a las necesidades lúdicas, sino que también fomentan la experimentación, el descubrimiento y el contacto directo con la naturaleza.

Zonas verdes e inclusivas

La nueva área de ocio infantil de San Lorenzo contará con tres espacios de juego en dos zonas verdes en la que la utilización de materiales, elementos y tonalidades aseguran una integración armónica con el paisaje. «Se utilizarán elementos como arena, cortezas de pino y suelo de corcho y se colocarán elementos para diferentes edades, como piedras, troncos, sillas y mesas. También se instalarán vallados, asientos y elementos de señalización», señaló Ekhiñe.

El Ayuntamiento elaboró en la pasada legislatura el plan de zonas de juego con la ayuda de Projekta Urbes, asesoría urbanística para crear entornos naturales e inclusivos, con el objetivo de definir una hoja de ruta para mejorar las zonas de juego, adaptarlas a las nuevas tendencias de juego o habilitar nuevos espacios. Para ello, además del diagnóstico técnico, el proceso contó con un amplio proceso participativo en el cual tomaron parte niños y niñas, personas jóvenes, padres y madres, educadores y educadoras.

«El plan no se limitó a proponer simples infraestructuras o elementos de juego, sino que tuvo en cuenta las nuevas tendencias de juego, los retos actuales y futuros de la sociedad, los valores a desarrollar... Fue un diagnóstico integral que estudió todos los parques infantiles del municipio, subrayó la concejala de infancia y juventud.