Oñati será epicentro del deporte con su esperado duatlón de hoy sábado

I. MURILLO oñAti. Viernes, 28 de marzo 2025, 19:51 Comenta Compartir

El duatlón de Oñati regresa hoy sábado tras un año de pausa, marcando el retorno de una de las competiciones más esperadas por los aficionados al deporte en la localidad.

Tras la última edición celebrada en 2023, la organización decidió tomar un descanso para poder reorganizarse y retomar con fuerzas renovadas este evento que reúne a atletas de diversos niveles y que forma parte del calendario deportivo del municipio. Así, este regreso no solo significa la reactivación de una prueba muy esperada, sino también una oportunidad para que los participantes y el público disfruten de un evento de calidad.

Este año, el duatlón contará con una participación de alrededor de 110 atletas, que competirán en distintas categorías y disciplinas previstas para la jornada. Entre los participantes, se encuentran 95 hombres y 15 mujeres, quienes se enfrentarán a las exigentes pruebas del evento. Aunque la participación total es inferior a la de ediciones pasadas, la importancia de la prueba no ha disminuido. De hecho, el duatlón de Oñati sigue siendo una cita destacada para aquellos atletas que buscan un desafío deportivo importante.

Competición

La jornada comenzará esta tarde con la carrera de deporte adaptado a las 15.20, una prueba que ofrece a los deportistas con discapacidades la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y demostrar su destreza en un evento que promueve la inclusión. Sobre esto desde el programa de Bizi Hadi, se ha hecho un llamamiento para que todos los vecinos se unan a la causa. Según el mensaje compartido por el equipo de 'Bizi Hadi', Alfonso, Joseba y Aitor estarán en el duatlón, participando «con ilusión y motivación». «Estos tres deportistas han trabajado arduamente durante todo el año para llegar a este momento y se presentan como un ejemplo de lo que el deporte puede aportar a nivel personal y colectivo», han explicado

A continuación, a las 15.30, comenzará la carrera masculina, donde los corredores se pondrán a prueba en un recorrido exigente y desafiante. Finalmente, a las 15.35, será el turno de las mujeres, quienes también demostrarán su capacidad de resistencia y habilidad en un evento que, pese a los desafíos, sigue atrayendo a un número creciente de deportistas femeninas.

Tras las pruebas, la jornada se cerrará con la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará a las 19.00 horas.

Este año, la organización también ha tenido que ajustar varios aspectos logísticos y de calendario para poder llevar a cabo el evento. En esta ocasión, se ha cambiado la fecha en relación a otros años, lo que ha provocado una ligera disminución en el número de inscritos. Sin embargo, a pesar de esta disminución en la participación, la organización se muestra satisfecha con la respuesta de los atletas y el interés mantenido por el evento.

Pendientes del clima

Además, uno de los aspectos más destacados es que, a pesar de los cambios en el número de participantes, se ha logrado mantener un equilibrio entre la participación masculina y femenina, lo que es un reflejo del creciente interés de las mujeres en este tipo de competiciones deportivas. Como suele ocurrir en los eventos al aire libre, el clima será un factor determinante para el desarrollo de la prueba. En ediciones pasadas, las condiciones meteorológicas han jugado un papel importante, ya que en varias ocasiones se registraron fuertes lluvias que afectaron tanto a la realización de las pruebas como a la asistencia del público.

Según las previsiones meteorológicas, este año se espera que durante el fin de semana también haya lluvias, lo que podría afectar a la participación de los espectadores y la asistencia al evento. Aunque se espera que no sea una jornada tan lluviosa como en ediciones pasadas, los organizadores esperan que las condiciones climáticas no sean tan extremas y que no interfieran de forma negativa en el desarrollo de las competiciones.