Oñati Blues llega este fin de semana con una doble tanda de música

El alma del blues empezará a sonar este viernes por la noche en Oñati. Guitarras gastadas, armónicas con acento sureño y voces que arrastran ... historias de polvo y carretera aterrizan en la villa guipuzcoana con la primera edición del 'Oñatiko Blues Festibala', una cita que promete convertirse en referencia para los amantes del género. Dos noches, dos escenarios, cuatro bandas y una idea clara: hacer que el blues eche raíces en Oñati.

La iniciativa nace de la Oñatiko Blues Elkartea, un colectivo joven con alma vieja, amantes de una música que no entiende de modas pero sí de emociones. Este festival no busca el ruido mediático, sino el calor de las guitarras bien tocadas y el gusto por un directo cuidado. Y, por supuesto, acercar el blues a nuevas generaciones y a un público que, hasta ahora, no había tenido muchas oportunidades de vivirlo en directo en casa.

Acento vasco

La apertura de puertas será a las 21.00, y los conciertos comenzarán a las 21.30. Este sábado serán en el Gazteleku

Este viernes por la noche la cita es en el Gaztetxe, donde se vivirá una primera jornada centrada en el blues hecho aquí, en Euskal Herria. El honor de abrir el fuego lo tendrá Tobako Road, una formación de Gasteiz con una propuesta muy especial: recuperar el espíritu del blues rural y acústico, ese que se tocaba en los porches y los caminos polvorientos del sur de EEUU, pero con una energía festiva que recuerda a las 'jug bands' de los años 20. Instrumentos poco habituales, un toque teatral y mucha personalidad para calentar el ambiente.

Les seguirá Arima Soul, el elegante proyecto zarauztarra liderado por Lidia Insausti y Mikel Unzurrunzaga 'Makala', dos nombres bien conocidos en la escena soul vasca. Su directo es una mezcla envolvente de soul clásico, rhythm & blues y groove moderno, con una calidad vocal y un gusto musical que ha llamado la atención incluso del Jazzaldia de Donostia, donde actuarán en breve. La apertura de puertas será a las 21.00 y los conciertos comenzarán a las 21.30. Se espera una noche íntima, intensa y cargada de descubrimientos para quienes se acerquen a curiosear.

Este sábado, los pesos pesados

La segunda jornada del festival, este sábado, se traslada al Gazteleku, un espacio más amplio donde se darán cita dos de los nombres más potentes del cartel. Primero será el turno de Indigo Blues, una banda femenina llegada desde Cataluña que ofrece pocas actuaciones al año y ha hecho una excepción para estar en esta primera edición. Su presencia es un regalo para el festival: técnica impecable, sensibilidad y una puesta en escena que demuestra que el blues también puede sonar desde otras miradas y territorios.

Como broche final, llegará el plato fuerte: Mingo & Sanpa Blues Blast, un dúo de referencia en la escena estatal. El sevillano Mingo Balaguer, con décadas de carrera a sus espaldas y considerado uno de los grandes armonicistas del país, se une al guitarrista madrileño Pablo Sanpa para ofrecer un viaje por los sonidos del west-coast blues, el jump-blues y el rhythm & blues más clásico. Una propuesta que combina virtuosismo, carisma y puro amor por el género.

Ambos conciertos comenzarán a partir de las 21.00, y para entonces ya se sabrá si el blues ha conquistado Oñati. Todo apunta a que sí.

Semilla plantada

Con esta apuesta por el blues, Oñati suma una nueva cita a su calendario cultural. En un panorama musical donde el pop, el rock o el folk suelen ocupar la mayoría de espacios, este festival pone el foco en un estilo que forma parte de la historia de la música contemporánea, pero que rara vez tiene espacio en directo fuera de las grandes ciudades.

Este primer Oñatiko Blues Festibala busca precisamente eso: dar visibilidad a un género que respira emoción y honestidad, y hacerlo desde lo local, con bandas de aquí y de allá, y con el convencimiento de que la música también es una forma de hacer comunidad.

La semilla está plantada. Ahora queda esperar que el blues eche raíces en las montañas de Oñati. Si suena como esta primera edición promete, no será flor de un día.