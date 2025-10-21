OMB buceará en las emociones en seis conciertos «muy especiales»

La música no solo expresa emociones, sino que también puede influir en nuestros estados de ánimo. Puede hacerte sentir escalofríos, ponerte la carne de ... gallina, hacerte llorar o reír recordado melodías. En Oñatiko Musika Banda lo saben muy bien y apelan a las emociones en su nueva temporada con el objeto de seguir atrayendo a nuevos públicos «en especial a niños y jóvenes, que son el futuro» explicó este martes el director de OMB en la presentación realizada en Kultur Etxea.

Para ello han elaborado un programa «muy variado» con seis conciertos «muy especiales» en los que la formación instrumental seguirá abriéndose a nuevos públicos. y colaborando con distintos agentes socioculturales, desde Jose de Azpiazu Musika Eskola, a la sección de gimnasia rítmica del Aloña, Oñatiko Banda Gaztea o, como novedad, el grupo de txotxongillos Ostomilla o la cantante María Izaga. Además, en cada recital, junto al programa de mano se adjuntarán una serie de notas.

«La temporada 2025/26 se abrirá el 16 de noviembre en clave de nostalgia recordado el repertorio antiguo de las bandas militares, pero lanzando también una mirada al futuro»relató Biain.

La segunda cita viajará hasta la capital mundial de la música: Viena, el día de Reyes, con clásicos como 'Danubio azul', acompañadas de coreografías de la joven cantera de la gimnasia rítmica oñatiarras.

Éxito de público y pedagógico

En febrero, la banda ofrecerá uno de sus exitosos conciertos pedagógicos. El objetivo es acercar la formación a las nuevas generaciones y para ello propondrá un viaje musical al espacio a través de piezas como 'Apollo 11', Cassiopeoa' o 'Guardians of the galaxy'.

Y si en ese concierto se citarán con las estrellas, en el de marzo lo harán con clásicos del repertorio euskaldun de la mano de Alaia Galtzagorri y sus marionetas. Ostomila txotxongilo taldea pondrá su granito de arena a obras tan conocidas como 'El caserío' o 'Nere herriko neskatxa maite'.

El abril, la emociones llegarán ligadas al séptimo arte, fusionando cine y música en la interpretación de piezas como 'El rey león', Gladiator' o 'Kung fu panda'.

En mayo OMB se unirá a la cantante María Izaga apelando a «emociones de siempre» con 'Lau Teilatu', 'Txoriak txori', 'Aitormena' o 'Bizkaia maite'.

«Es un menú musical ameno y variado que ofrecerá una citamensual hasta mayo, cuatro gratuitas, y dos con un preciode 3 euros. Sin olvidar el concierto de navidad que volverá a ser solidario y reunirá a la gran familia musical oñatiarra» explicaron.

«Queremos que los conciertos sean punto de encuentro de un público diverso y también de distintos agentes culturales. Estamos satisfechos de la evolución que está teniendo esta nueva etapa» relató el presidente de OMB, Jon Astigarraga. Y también de cómo están funcionando los proyectos que compartimos con Musika Eskola, desde Banda Gaztea, a los recitales y jornadas didácticas. En la pasada temporada todos los conciertos ofrecidos en el frontón superaron la cifra de 400 espectadores, dos el medio millar y en uno se llenó el aforo (670 personas).

Biain puso en valor además que «gracias a la jornadas didácticas, vuelve a haber escolares aprendiendo instrumentos minoritarios como el fagot, el oboe o la trompa» y también que la banda siga sumando efectivos «hemos incorporado trompeta, clarinete, saxofón tenor y tuba» relató.

Para el director artístico y musical de OMB es muy importante seguir fomentando el acercamiento de la banda a nuevos públicos y formatos. Y esta temporada seguirán explorando esa vía y dando continuidad también al proyecto «Musika auzotan» de conexión con los barrios. Sin olvidar la campaña de donación de instrumentos «Que sigan sonando», que invita dar una segunda vida a los instrumentos en desuso.