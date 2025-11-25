Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los actos de la jornada se abrieron con la concentración convocada por Pentsiodunek y Lagun Leku. MARIAN

Oñati

Las movilizaciones del 25-N continúan con citas de sensibilización y reflexión

La obra de teatro 'Casarse por papeles es... verdadero amor', un curso de 'BSkuir' y dos charlas cerrarán la programación

Marian González Lizarralde

Oñati

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

Fomentar la reflexión, la sensibilización y la educación en igualdad a través de propuestas culturales, pedagógicas y participativas abiertas a toda la ciudadanía. Ese ... ha sido un año más el objetivo de un 25N que busca visibilizar las múltiples formas de violencia machista y ofrecer herramientas para combatir esta lacra social. Y es que a pesar de años de concienciación, campañas institucionales y avances legislativos, los datos revelan que la violencia machista sigue siendo una realidad cotidiana y, además, han aumentado las violencias digitales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3 Un médico recomienda exponerse al frío para mejorar nuestro bienestar: «No debemos estar siempre a 20º en invierno»
  4. 4

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  5. 5 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  8. 8 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  9. 9 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  10. 10 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las movilizaciones del 25-N continúan con citas de sensibilización y reflexión

Las movilizaciones del 25-N continúan con citas de sensibilización y reflexión