Las movilizaciones del 25-N continúan con citas de sensibilización y reflexión

Fomentar la reflexión, la sensibilización y la educación en igualdad a través de propuestas culturales, pedagógicas y participativas abiertas a toda la ciudadanía. Ese ... ha sido un año más el objetivo de un 25N que busca visibilizar las múltiples formas de violencia machista y ofrecer herramientas para combatir esta lacra social. Y es que a pesar de años de concienciación, campañas institucionales y avances legislativos, los datos revelan que la violencia machista sigue siendo una realidad cotidiana y, además, han aumentado las violencias digitales.

El lema de este año: 'Erasoen aurrean sareak ehundu', ha puesto el foco en la importancia de tejer un entramado social de redes de apoyo para proteger y ofrecer. recursos a las mujeres, Con esta filosofía, en la recta final de la puesta en marcha de Emakumion Etxia, que espera abrir sus puertas en primavera, este martes por la tarde hubo un acto simbólico de sensibilización y encuentro.

Antes, al mediodía, y convocada por Oñatiko Pentsiodunak y Lagun Leku, una concentración visibilizó la doble discriminación que sufren las mujeres mayores por edad y por género. Una realidad que se agrava más aún en situaciones de dependencia económica y por el rol de cuidadoras y garantes de la unidad familiar que sigue pesando en muchas mujeres.

Los jóvenes, también se movilizaron con paros escolares y una concentración que aunó música y denuncia. Y al atardecer el testigo paso a la manifestación convocada por Oñatiko Sare Feminista . Una movilización que incidió en la necesidad de seguir dando pasos para combatir un problema estructural que sigue muy presente.

Teatro, baile y charlas

El programa de sensibilización del 25N continuará este viernes, (19.30 horas en Santa Ana) con la obra de teatro 'Casarse por papeles... es verdadero amor', que habla sobre la fuerza de la red afectiva, la creatividad como arma de supervivencia, la ternura y la rebeldía. La propuesta escénica de la compañía Cabaret utiliza la ironía para cuestionar el romanticismo tradicional y abordar temas de supervivencia, afecto y libertad en contextos de precariedad. «Es una invitación a repensar las estrategias para 'hackear' el sistema colonial, el maxipatriarcado monógamo y heterosexual» explican en su presentación.

El sábado el relevo pasará a un cursillo de 'Bachata salsa kuir' en Eltzia. Se trata de un movimiento artístico que nació para romper los roles de género en los bailes latinos. Todas las personas aprenden todos los roles, alternando entre los papeles de 'líder' y 'follower' «sin imposiciones heterosexistas».

El martes, Nahia Alkorta hablará sobre las violencias que atraviesan las maternidades, abordando la problemática desde una perspectiva feminista y social. Por último, el día 11, Eltzia acogerá una tertulia con la escritora y periodista peruana Gabriela Wiener, reconocida por su periodismo de investigación sobre la violencia de género.