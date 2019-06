Mikel, de estreno, y Paulina, de bodas de oro Protagonistas. Mikel Biain y Paulina Kernstock ayer tras la exhibición matinal de Oñatz en la plaza. / MARIAN Biain vestirá por primera vez el faldellín azul en la procesión, una capitanía que considera «un honor» | Kernstock lleva 50 años ayudando a ataviar al marcial arcángel San Miguel en un ceremonial que vive «intensamente» MARIAN GONZALEZ OÑATI. Domingo, 23 junio 2019, 00:10

Mikel Biain y Paulina Kernstock vivirán hoy un Corpus muy especial, una jornada emocionante e histórica para ambos. Compartirán esa sensación de nerviosismo, orgullo y felicidad de las grandes citas. Mikel debuta como capitán de los dantzaris con el faldellín azul, tras ocho años formando parte del nueve titular de Oñatz del gran día. Mientras que Paulina (que durante años fue la única mujer existente en la Cofradía del Santísimo Sacramento) cumplirá 50 años vistiendo a San Miguel. Una fecha redonda, a la que hay sumar otra más simbólica si cabe, ya que hace 20 años, se convirtió en la primera mujer en salir en la procesión con la comitiva del apostolado (lo hizo con la enseña de la virgen).

Ambos vivirán intensamente una jornada que desde hace siglos es sinónimo en Oñati de zortzikos, banakos y castañuelas. El papel de los dantzaris en las celebraciones es tal, que bien podría hablarse de «un reinado simbólico» que comenzó el viernes en los colegios y los barrios rurales y concluirá hoy, con la representación del ritual procesional y el alarde vespertino en la plaza.

Ser dantzari en la procesión es un honor al que sólo acceden 9 personas. La responsabilidad es importante, y la capitanía un orgullo que hoy estrena Mikel Biain, recogiendo el testigo del faldellín azul de Iñigo Murgiondo. Podría decirse que cumple un sueño. Mamó la singularidad del Corpus desde la infancia gracias a un padre txistulari, Miel, al que hoy tendrá muy presente.

El fin de semana de Corpus siempre ha sido muy especial para el nuevo capitán de Oñatz . Aún recuerda «la emoción, los nervios y la tensión» de la primera vez que salió bailando en 2011, sentimientos que hoy se intensificarán en su nuevo rol. Se siente «un privilegiado» porque si ya es difícil salir bailando en la procesión (solo lo hacen 9 personas de la extensa familia de dantzaris de Oñatz) lo es más aún hacerlo de capitán, «es un gran honor».

Para Mikel, el momento más espectacular es el baile en el altar en la misa mayor, seguro que las pulsaciones se le disparan, al igual que al escuchar a lo largo del recorrido los acordes de txistu. No obstante, uno de sus momentos favoritos ya lo vivió ayer a las 9 de la mañana en la plaza. Esa actuación es una de sus preferidas del maratoniano fin de semana de actuaciones de Oñatz. En cuanto al repertorio de la festividad, disfruta con todas y cada una de las piezas, aunque si le dieran a elegir una se quedaría con la arku-dantza por el punto de emoción que supone terminar el 'lío'y su vistosidad.

Sabe que afronta un fin de semana muy especial, que guardará en el recuerdo y agradece el apoyo y respaldo de dantzaris, familiares y amigos. Sus predecesores en la capitanía han sido un gran apoyo, con sus consejos y su ayuda en los ensayos, hoy solo le quedar salir a disfrutar del faldellín azul y todo lo que ello conlleva.

Paulina, toda una veterana

Paulina Kernstock está también deseando disfrutar «del día más bonito que tiene Oñati». Se le ilumina la cara cuando habla del Corpus, y no es para menos, porque junto a Jesús Irizar 'Txutxin', el fallecido Gregorio Lizarra 'Etxatxo', o Joxe Errasti, es una de esas personas que cualquier oñatiarra identifica sin pensárselo dos veces con el Corpus. Lleva vistiendo a San Miguel la friolera de 50 años, fue la primera mujer en salir en la procesión con la comitiva del apostolado, y durante años fue la única fémina existente en la Cofradía, así que es normal que se emocione al ver a las dantzaris bailando las Korpus Dantzak.

Paulina no necesita presentación, porque 'la hija del alemán', 'la viuda del temprana y trágicamente fallecido músico y compositor Joxe Mari Arzuaga', ha logrado lo que muchas mujeres de su generación no consiguieron, que se le conozca por sí misma, por su trabajo y sus acciones. Andereño jubilada, madre de cuatro hijos y abuela, siempre ha sabido lidiar con las adversidades de la vida, y ese temple, su interés por la cultura y un carácter conciliador, abierto y reflexivo le convirtieron en una de las personas de confianza de 'Etxatxo' cuando éste decidió echarse la Cofradía a la espalda, y dar un empujón a una tradición que amenazaba con perderse.

Conoce bien los entresijos del Corpus, lo vive a flor de piel, y hoy ayudará a que Ibai González se transforme en San Miguel. El patrón de Oñati le tiene desde hace medio siglo como mano derecha, y mientras la salud acompañe seguirá ayudando en lo que pueda.

Para ella el Corpus es «sobre todo un sentimiento, silencios y sobre todo sonidos». El principal el de las campanas, que volverán a ponerle el corazón en un puño, y el de las castañuelas. Recuerda como si fuera ayer el silencio que embargaba el antiguo convento de Santa Ana cuando empezaba la caracterización de San Miguel. «Era algo íntimo que Joxe Errasti (que durante 38 años dio vida al patrón de Oñati) vivía tan intensamente como su transformación». Al principio, cuando se abrió Santa Ana al público, confiesa que les costó acostumbrarse al «jaleo y las miradas, pero al ver el interés que despertaba la fiesta y la fortaleza que estaba cogiendo en el pueblo, se acabó asumiendo el cambio con naturalidad»

Paulina estuvo acompañada muchos años en su labor de preparación de San Miguel por la fallecida Bittori Urtaza, y ahora es Arantzazu Lizarralde quien lleva la batuta de la transformación. Así que pese a que la edad no perdona y siente que ya no es la de antes, no faltará a Santa Ana. Es una jornada que vive intensamente, con emoción. Un día de recuerdos en la que siempre tiene muy presente a Gregorio Lizarra , que fue el soporte de la procesión durante décadas. «Vivió años difíciles y supo transmitir a la gente la importancia de preservar una tradición tan oñatiarra. Logró atraer a la gente joven, que inició un relevo generacional que ha permitido fortalecer el Corpus, pese a la secularización de la sociedad. Es bonito ver Oñati sigue vibrando al son del Corpus».