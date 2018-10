Las 'matinées' del gazteleku despegan mañana con el surf rock de Los Tiki Phantoms Con un singular directo y un look arrollador, Los Tiki Phantomns ofrecen un rock instrumental bailongo. Habrá una cita mensual para llevar el pulso de la música en vivo al horario diurno del fin de semana | MARIAN GONZALEZ OÑATI. Sábado, 27 octubre 2018, 01:02

A las puertas de un 25 aniversario que se prevé muy intenso en 2019, el gazteleku estrena mañana un nuevo proyecto en clave de 'Matinées musicales', actuaciones que buscan llevar el pulso de la música en vivo al horario matinal del fin de semana. Una apuesta en auge en un buen número de ciudades, ya que permite abrirse a nuevos públicos, y en el caso de Oñati además no alterar el funcionamiento normal del topaleku por las tardes.

«La idea es que haya al menos una cita mensual en horario matinal, conciertos diferentes a la hora de vermut, que permitirán, por ejemplo, acudir a determinadas citas en familia. Además el 'soto' mantendrá su horario habitual, con la opción de organizarse para asistir a los conciertos, mientras los txikis juegan abajo, teniendo en cuenta que siempre debe haber un adulto responsable», explicaba ayer el técnico del servicio de juventud e infancia, Ion López.

El estreno del programa llega con un 'as' bajo la manga, y es la escenografía del calavérico cuarteto catalán los Tiki Phantoms, que desembarca en el gazteleku en vísperas de la cada vez más popular 'Arimen Gaua', el Halloween euskaldun.

Con un singular directo y un look arrollador presentarán a partir de las 12.30 horas 'Colección de huesos Tour', una propuesta de surf-rock'n'roll instrumental de lo más bailable con influencias tan dispares que van desde the Shadows, los Straitjackets o los Satan's Pilgrims hasta Dead Kennedys o Agent Orange pasando por auténticas leyendas de la talla de Deke Dikerson y Little Richard.

Las matinales musicales del gazteleku continuarán el 2 de diciembre, en este caso con los madrileños 'Cabo verde'. Una banda de rock alternativa con canciones llenas de vida, nada convencionales y a la vez muy dinámicas , que invitarán también a mover el esqueleto.