En marcha el plan contra incendios Incendios. Durante el año 2018 se instalaron 12 nuevos detectores y se revisaron 117. / DV El año pasado se instalaron 12 detectores en domicilios particulares | El nuevo plan de prevención va destinado a personas mayores de 80 años o a aquellas en situación de soledad I.M. OÑATI. Jueves, 24 enero 2019, 00:16

Según un estudio de Víctimas de incendios de España, los incendios domésticos siguen siendo uno de los principales riesgos del día a día. El salón es la estancia donde se produce el mayor número de incendios (21,5%), seguido del dormitorio (18,1%) y la cocina (7,6%).

Con el objetivo de prevenir o intentar minimizar siniestros de este timpo, se ha puesto en marcha un año más la campaña de instalación y mantenimiento de detectores de humo en viviendas privadas del municipio. Esta iniciativa ha logrado hasta la fecha proceder a la instalación de 129 detectores de humo en distintos domicilios particulares. De esa cifra total, 12 corresponden a los instalados a lo largo de 2018.

Durante el pasado año, todas las peticiones fueron aprobadas a excepción de dos que no cumplían con los requisitos permitidos. En la partida destinada a este objetivo se comprende desde el gasto de instalación de los dispositivos hasta el mantenimiento anual de los mismos. Y es que, para poder entrar en el plan, es necesario que el solicitante tenga más de 80 años o, en el caso de no alcanzar esa cifra, encontrarse en una situación de soledad, dependencia o riesgo. En caso de estar en alguno de estos grupos, no existiría ninguna clase de impedimento dependiente de la edad. En cualquier caso, la decisión final de proceder o no a la instalación de los detectores dependerá del Consejo de Bienestar que deberá valorar si se dan los requisitos y si la vivienda cumple unas condiciones mínimas para poder hacer uso de los dispositivos.

Tras el consejo de gobierno celebrado recientemente en el que se aprobó la liquidación de los trabajos realizados el año pasado, se aprobó de la misma forma la convocatoria correspondiente a estos próximos meses.

En el año 2018 se destinaron un total de 5.000 euros para este proyecto. En el caso del último año, el total de gasto para el mantenimiento fue de 3.743 euros.