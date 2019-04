Maijoxepa Zumalde, al club de los centenarios Celebración familiar. Ana Mari celebró su 100 cumpleaños en Zelaia-Zabal rodeada de familiares. / MARIAN Araoztarra de pro, la matriarca de 'Migelen txiki' sopló las cien velas el domingo, muy bien acompañada | El alcalde y la concejala de servicios sociales le entregaron el ramo de flores y el cuadro conmemorativo que el Consistorio regala a todos los que cumplen diez décadas MARIAN GONZALEZ OÑATI. Martes, 2 abril 2019, 00:13

Maijoxepa Zumalde Zumalde forma parte ya de la selecta 'cofradía de las tres cifras': el club de los centenarios oñatiarras, integrado en la actualidad por siete mujeres y un hombre. La matriarca de 'Migelen Txiki' sopló sus 100 velas el domingo, con dos regalos que cualquiera quisiera a su edad: buena salud y buena compañía.

A la cantarina y locuaz amama de Araotz le hacía ilusión celebrar su 100 cumpleaños, y eso siempre se nota. Lo hizo rodeada de los suyos, de sus seis hijas, 9 nietos y 5 biznietos (2 más están en camino). Todos festejaron el redondo aniversario en el restaurante Zelai Zabal, con un menú al gusto de la cumpleañera y altura de la celebración, donde no faltó un multitudinario 'Zorionak Zuri' después de que el alcalde Mikel Biain y la concejala de bienestar social, Susana Altuna, le entregasen en nombre de todos los oñatiarras, el ramo de flores y el cuadro conmemorativo que el Consistorio regala a todos los que cumplen diez décadas.

La perspectiva de vida va aumentando con el paso de los años y la figura del centenario ya no es tan extraña como antaño. No obstante, llegar al siglo sigue siendo todo un acontecimiento, y hacerlo con buena salud, un lujo al alcance de pocos, así que la celebración fue muy animada.

Zumalde no paró de recibir felicitaciones y regalos desde primera hora de la mañana. Toda la familia se desplazó primero hasta 'Migelen Txiki' para participar en una sesión fotográfica especial y recibir el cariño de los araoztarras.

Y es que aunque Maijoxepa y su marido Paulo Zumalde (que falleció en 2011 a los 93 años) bajaron a vivir a la calle en los años 70, cuando se cerró la vieja escuela de Araotz, volvían todos los fines de semana al refugio familiar, y muy pocos días perdonaban la visita a la huerta después de que Paulo (nacido en el caserío Borjena) terminase su jornada laboral en Garay. Ambos eran araoztarras de pro, y ella sigue siéndolo.

Incluso hoy en día, la centenaria protagonista, sube siempre que el tiempo acompaña al barrio, en compañía de alguna o varias de sus hijas (Ana Mari, Nati, Eugeni, Arantza, Maitere y Esther). Cuatro de ellas residen en Oñati, así que a la matriarca no le falta compañía, aunque su mano derecha es Arantza, ya que ambas viven juntas.

Del burro al coche

Como buena centenaria ha sido una mujer de costumbres. La familia, el baserri natal y la huerta, han sido sus grandes pasiones, junto a cantar y 'contar cuentos'. Mucho ha llovido desde aquel 31 de marzo de 1919, en el que su madre le dio a luz, pocos meses después de que su padre falleciera en la mortífera pandemia de gripe de 1918. Diez décadas en las que Maijoxepa ha conocido tragedias como la guerra, pero también acontecimientos como la irrupción masiva del automóvil (antes los desplazamientos los hacían en burro) o la entrada del televisor en los hogares, en aquellos años con la boda de la reina Fabiola.

Zumalde se siente afortunada de haber llegado a los 100 arropada por sus seis hijas. No ha tenido la desgracia de perder a ninguna y, ellas, sus yernos, sus nietos, y biznietos son su mayor tesoro. Así que el domingo no ocultaba su felicidad en Zelai-Zabal. «Ahora a ver si llegamos al cumpleaños capicúa, a por los 101», sentenciaba risueña, antes de sentarse en la mesa a disfrutar de un apetitoso menú en el que no faltó el vasito de vino que a diario toma en la comida y en la cena. Zorionak eta urte askotarako!