TXINPARTA BERTSO ESKOLA

Onati

Maider Arregi irabazle lehenengo kopla txapelketa arrakastatsuan

Asteartea, 4 azaroa 2025, 20:31

Comenta

Oñatiko lehen kopla txapelketaren balorazio oso ona egin dute Txinparta bertso eskolakoek, eta eskertuta agertu dira herritarren partetik jasotako erantzunarekin. Hamahiru bertsolari ibili ziren kantuan larunbatean ikusmin berezia sortu zuen ekimenean eta Maider Arregi izan zen txapelduna. Gaztetxean jokatutako finaleko buruz-burukoan Aitor Tatiegiri gailendu zaio. Aurretik, kalean egindako hiru kanporaketek errimaz, doinuz eta umorez bete zituzten Ona, Aker eta Boga taberna inguruak.

