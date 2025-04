El PNV local aboga por dirigir los recursos a la crisis sanitaria

IKER MURILLO Oñati. Viernes, 3 de abril 2020, 00:14 | Actualizado 08:29h. Comenta Compartir

El PNV local ha lanzando un escrito esta semana en el que aboga por dirigir los recursos a hacer frente a la crisis sanitaria que se está viviendo estas semanas. Además ha recopilado varias propuestas económicas. Y es que, en palabras del grupo local, esta crisis no coge al Ayuntamiento de Oñati en su mejor momento económico y ha querido lanzar nuevas propuestas en este sentido

La política internacional y nacional, amén de otros aspectos de la vida diaria, se están viendo obligados a actuar y a funcionar de una forma bien distinta a como se ha venido realizando hasta ahora. En este sentido Oñati no es una excepción y siguiendo los criterios para frenar el avance del coronavirus, tanto la comisión de hacienda como el pleno de la semana pasada para la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2019 se celebraron de forma telemática.

El PNV local se ha desmarcado esta semana con una nota en la que aporta su propia visión en torno a cómo se esta viviendo la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

«La recaudación municipal descenderá y el equipo de gobierno debería prever varias medidas en este sentido»

Y es que, en palabras de la formación nacionalista, esta crisis no coge al municipio en su mejor momento económico «con una deuda viva de 11,3 millones y un nivel de endeudamiento del 6,58%, un 2,27 superior a la media de ayuntamientos similares, en esta situación es absolutamente imprescindible actuar con total prudencia y establecer prioridades. El ayuntamiento debe implementar medidas compatibles con las de otras instituciones como bonificaciones y exenciones en impuestos y tasas o bonos para promover la actividad económica dentro del municipio».

Situación económica

Los miembros del PNV local remarcan que «es evidente que esta emergencia sanitaria tendrá consecuencias en nuestra economía». Y es que, tal y como han dado a conocer a la población, autónomos y pequeñas empresas han comenzado ya a sufrir los efectos de las medidas que se han adoptado debido al estado de alarma y, según los jeltzales, el ayuntamiento no será una excepción: «La situación económica del Ayuntamiento de Oñati no es, lamentablemente, la mejor para hacer frente al coronavirus» afirma Ainhoa Galdos. «A lo largo de estos últimos años hemos pedido insistentemente que se realizara una previsión para hacer frente a las obras del polideportivo, pero, desgraciadamente, no se tomaron en cuenta nuestras peticiones y la crisis nos ha cogido de lleno».

Liquidación y tesorería

Tal y como indica el informe del interventor, el Ayuntamiento de Oñati tiene en estos momentos una deuda viva de 11,3 millones y un nivel de endeudamiento del 6,58%, un 2,27 superior a la media de ayuntamientos similares. Según los jetzales «se prevé que debido a esta crisis baje la recaudación y el ayuntamiento verá reducidos sus ingresos, tanto de la recaudación municipal como del fondo foral». Por tanto, «es necesario tener esto en cuenta y actuar con la máxima prudencia» afirma la portavoz del grupo municipal EAJ-PNV. «La liquidación del presupuesto de 2019 deja un remanente de tesorería de 13.021.803,20 euros», explican desde el partido político ya que, según la nota que se ha dado a conocer, «la principal causa de esa baja ejecución es que de los 14.655.895, 91 euros destinados a inversiones se han ejecutado inversiones por un importe sólo de 4.474.171,13 euros». Aunque dicho remanente sea de cerca de 13 millones, casi 8,5 de ellos están comprometidos y se han incorporado por decreto de alcaldía, sin embargo, el crédito adicional de alrededor de 2 millones debía ser aprobado por el pleno y según ha explicado Galdos «el equipo de gobierno llevó una propuesta cerrada a la comisión y al pleno». Además de esto, afirman que no se les ha dado la oportunidad de realizar aportaciones y que se les hizo llegar la propuesta al mismo tiempo que a la prensa».

Una de las grandes preocupaciones se muestra a la hora de decidir a qué destinar el remanente. Según han explicado, el documento se redactó a mediados de marzo y desde entonces la situación ha dado un vuelco. «La situación de autónomos, pequeños negocios, comercio, hostelería... ha empeorado notablemente y se prevé que esta situación no vaya a mejor, por tanto, nos parece irresponsable aprobar una propuesta que no toma en consideración la situación actual».

Según el PNV, la política actual requiere de otras prioridades: «a nuestro entender era preferible dejar la liquidación sobre la mesa y aprobarla más adelante, conociendo el alcance de la crisis y pudiendo incorporar medidas para afrontarla». Al no haberse incorporado al crédito adicional ningún recurso para afrontar la crisis, los miembros del partido no dieron su voto favorable.

Propuestas

En cuanto al remanente, la solicitud ha ido precisamente enfocada a solicitar que su gestión se realice siguiendo unos parámetros más cercanos a la situación actual: «Así las cosas, quedarán disponibles para 2020 otros 2,5 millones del remanente y EAJ-PNV solicita que se gestionen en cooperación y con la máxima prudencia, teniendo en cuenta la actual situación y tomando medidas para afrontar la crisis».

Los jeltzales realizaron algunas propuestas en ese sentido en el mismo pleno en boca de su concejal Jon Kepa Gerrikagoitia. «La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 afecta de manera importante al tejido económico de Oñati, especialmente a comercio, hostelería y pequeña empresa. El ayuntamiento posee herramientas para aliviar ese impacto económico y nuestro grupo municipal propone activarlas». EAJ-PNV realizó propuestas en 2 sentidos.

Por un lado abogó por medidas fiscales para aliviar la carga fiscal mientras duren las medidas de emergencia y suspender el cobro de la tasa de residuos a establecimientos que permanezcan cerrados. Así mismo abogaron por no realizar el correspondiente cobro de la tasa de terrazas mientras dure la crisis sanitaria proponiendo bonificaciones del 75% en impuestos a negocios afectados por la emergencia sanitaria mientras dure la misma.