Todo listo para disfrutar de una nueva temporada de ciclocross Presentación. Corredores y directores en el Ayuntamiento. / MARIAN El Arrikrutz Aloña presentó a los siete corredores que competirán en la exigente disciplina ciclista invernal M.G. OÑATI. Martes, 23 octubre 2018, 00:26

La temporada de ciclocross ya está aquí, y el Aloña vuelve a estar por octavo año consecutivo en la parrilla de salida. Todo está listo para plantar cara al barro, la lluvia, el viento y el frío con pedaladas de esfuerzo e ilusión.

El equipo patrocinado por las cuevas de Arrikrutz estrenará el campeonato el sábado en Llodio con el objetivo de seguir prendiendo y disfrutando de una disciplina muy ligada al pasado deportivo de la villa.

La plantilla la integran siete corredores: los cadetes Aitor Altube, Xabat Castaños, Aimar Erostarbe y Aimar Madina; y los juniors Ander Blazquez, Unai Cueva y Aritz Torres. Todos ellos tendrán el apoyo de los directores deportivos Xabi Aiastui, Josu Alberdi e Iker y Julen Arkauz en las once carreras del campeonato al que el club ha decidido acudir. «La temporada vasca la integran 16 carreras, pero había que hacer una selección, lo que no quita, que algunos vayan a alguna más» explicaron desde la directiva en la presentación celebrada en el Ayuntamiento. No faltará en el calendario la cita oñatiarra, que tendrá lugar en los alrededores de Urrutxu el 16 de diciembre

Quedan tres meses por delante en los que disfrutar y sufrir practicando una especialidad que convirtió en los años 40 y 50 del siglo pasado a Oñati en la capital mundial del ciclocross. El 8 de marzo de 1953 fue la sede del campeonato del mundo, el mayor hito deportivo celebrado en la villa. Fue la guinda de una década prodigiosa, que bajo el impulso de la sociedad Txantxiku Txoko trajo a Oñati los campeonatos de España de la especialidad en 1947 y 1948, y el Criterium Internacional desde 1949 hasta 1952.

Hace ocho años el Aloña quiso revitalizar esta disciplina ciclista con la creación de un equipo y la organización de pruebas del calendario vasco, y la semilla ha germinado con fuerza, como pudo verse en un vídeo resumen de la pasada temporada. El ciclocross vuelve a la carga y siete jóvenes oñatiarras lo darán todo en la explosiva y exigente disciplina.