La limpieza anual del río abre mañana las jornadas Ibai lagun

El programa Ibai Lagun vuelve a la carga con el objeto de dar a conocer, poner en valor y mejorar el ecosistema fluvial local. Y precisamente por ello, el río será mañana el punto de encuentro de oñatiarras dispuestos a participar en las labores para su limpieza encuadradas dentro de la campaña comarcal Debagoiena Errekak Bizi Auzolanean.

El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y Natur Eskola animan a sumarse a las labores de retirada de plásticos, hierros, maderas y otros desperdicios que la acción humana ha llevado hasta las orillas y el cauce de nuestros ríos. El punto de encuentro será las 10.00 en la plaza y se recomienda llevar ropa y calzado adecuado.

La semana especial de actividades continuará el domingo con una excursión a Donostia para recorrer el Urumea en kayak. El martes, a las 17.00 horas, Natur Eskola acogerá un taller de análisis de los ríos Olaran y Oñati, y el miércoles (19.00) Kultur Etxea albergará la proyección del documental 'Kantauri' sobre la belleza y diversidad del Cantábrico.

Las jornadas se cerrarán el día 24, con una charla sobre los topos de agua, una de las joyas de la fauna ibérica más amenazadas, a cargo del biólogo de la UPV Jon Levy, en la casa de cultura.