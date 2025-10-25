Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Antonio Azpiazu con su último libro en el antiguo molino de San Miguel. Marian
Oñati

El legado de los oficios tradicionales

El antropólogo e historiador José Antonio Azpiazu rinde homenaje en su último libro a las profesiones que fueron parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados

Marian González Lizarralde

Oñati

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:15

Sarteneros, cesteros, barquineros y cuchilleros, claveteros, zapateros, molineros, caldereros, herreros. carboneros, fabricantes de braseros, campaneros, faroleros... son solo algunos de los oficios para el recuerdo ... que el historiador José Antonio Azpiazu ha recopilado y documentado en el libro 'Oficios tradicionales en la historia de Oñati y su entorno'.

