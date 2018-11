Lecciones de vida, más allá de las aulas La campaña de sensibilización itinerante llega mañana a Oñati. Escolares de entre 15 y 19 años abordarán las consecuencias de los accidentes de tráfico | La campaña de seguridad vial ' No seas dummy, para ti no hay repuesto' desembarca mañana en Santa Ana Antzokia MARIAN GONZALEZ OÑATI. Domingo, 11 noviembre 2018, 00:15

La conducción no es un juego. En la vida real no puede rebobinarse la película o saltarse la pantalla de la consola, no hay marcha atrás, los muertos son reales y las tragedias que provocan los accidentes de tráfico también. Por eso, el Gobierno Vasco ha decidido utilizar a Dummy, un personaje avatar 3D interactivo, como presentador e hilo conductor de una campaña de sensibilización dirigida a los escolares de entre 15 y 19 años que mañana (11.30 horas) recala en Santa Ana Antzokia.

El lema 'No seas dummy, para ti no hay repuesto' tiene un doble sentido ya que 'dummy' significa tonto en inglés, pero es también el nombre que reciben los muñecos que usan las empresas automovilísticas para testear los vehículos. El objetivo es concienciar a los jóvenes que en breve conducirán un vehículo de motor o viajarán como acompañantes con amigos, sobre las consecuencias de los accidentes de tráfico y cómo prevenirlos.

El evento estará presentado por un avatar virtual, familiar entre el público adolescente por películas o videojuegos de éxito como 'Yo robot' o 'Star wars' y recogerá relatos y vivencias, algunas en directo, de profesionales que participan en la atención de las situaciones de emergencia (policías, sanitarios, personal de salvamentos y extinción de incendios....) y en su trabajo se han encontrado con realidades muy crudas. Así como de víctimas de accidentes y sus familiares. Personas que nunca pensaron que ellos iban a tener un accidente, y a quienes les cambió la vida.

Los escolares se encontrarán con un sopapo de realidad, con lecciones de vida que buscan la reflexión más allá de la aulas, y que por eso se escenifica en cines y teatros que reproducen un ambiente propicio (situaciones de semioscuridad, fiesta o silencio ) y hacen más impactante la percepción sensorial.

Los testimonios van intercalándose con vídeos de situaciones imprudentes que suelen provocar accidentes de tráfico con consecuencias mortales como la velocidad excesiva, el consumo del alcohol y/o drogas, el manejo de móviles o artilugios electrónicos durante la conducción o no respetar las indicaciones de tráfico.

Según los responsables de la campaña que mañana recala en Oñati, «la población joven presenta una serie de factores que incrementan el riesgo de accidente de tráfico. Por un lado, se encuentran los factores relacionados con la psicología juvenil (exhibicionismo, sobrevaloración de las capacidades, etapa de autoafirmación, búsqueda de riesgo, influencia de la presión del grupo) y, por otro, la inexperiencia en la conducción de los primeros años. De ahí la importancia de sensibilizar a los adolescentes en materia de seguridad vial, conducción responsable y prevención de accidentes».

Durante el evento Dummy experimentará una serie de situaciones y emociones para llegar a una conclusión: «Para ti no hay repuesto». En 2016 un total de 2387 jóvenes de entre 14 y 24 años se vieron implicados en un accidente de tráfico en Euskadi, mientras que en el Estado, la estadística de 2015 arrojó un dato escalofriante: cada semana tres jóvenes fallecieron en un accidente de tráfico. La prevención se presenta con un factor ineludible que evita los finales dramáticos, y la jornada interactiva de mañana busca la reflexión y concienciación de los adolescentes, huyendo de la moralina.