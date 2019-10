Kerexeta homenajea al equipo de Moriarti Protagonistas. El cineasta Arregi y el escultor Kerexeta, ayer posando con la obra. / MARIAN «Sabía que era un artista, me encanta la conceptualización», dice del escultor el cineasta Aitor Arregi | Esteban conoce a Aitor desde pequeño y llevaba tiempo dándole vueltas a una obra inspirada en el trío de Moriarti Produkzioak que integra con Goenaga y Garaño MARIAN GONZALEZ OÑATI. Jueves, 3 octubre 2019, 00:10

La exposición colectiva 'Ezuztekoak/Sorpresas' que el cuarteto artístico Orbelaun muestra hasta el día 15 en la Oficina de Turismo dio ayer una alegría mayúscula al cineasta Aitor Arregi, que tras cosechar seis premios con 'La Trinchera infinita' en el Festival de Cine de San Sebastián, no esperaba engordar el nutrido palmarés de Moriarti Produzioak con una escultura de tributo muy especial: 'Moriarti'. Un regalo del veterano artista oñatiarra Esteban Kerexeta que pronto compartirá protagonismo en las vitrinas de la exitosa productora que capitanea con Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, con Goyas, Conchas de Plata, Feroces...

«Ha sido una auténtica sorpresa. Me gusta mucho la conceptualización que has hecho de la obra. Eres un artista Esteban, ya lo sabía, y ahora me has conquistado totalmente, es muy Moriarti», sintetizaba ayer el laureado realizador, que pese a la maratoniana agenda que conlleva el próximo estreno de 'La Trinchera infinita', no dudó en acercarse a conocer la obra y fotografiarse con el artista para este artículo.

«La coloqué el sábado antes de la ceremonia de premios del festival, porque tenía el pálpito de que saldríais triunfadores. Os merecíais la Concha de Oro», relataba Esteban, que llevaba ya algún tiempo dándole vueltas a una obra de tributo.

«Conozco desde pequeño a Aitor, es de la cuadrilla de mi hijo, y me encanta su trabajo, la filosofía cooperativa de Moriarti. Siempre me ha llamado la atención el interés que concita en las entrevistas ese singular equipo, como se dividen los roles. Esta vez los tres comparten dirección, y oyéndole hablar a Aitor al respecto en una entrevista del Zinemaldia me vino la inspiración definitiva».

La idea gira en torno a la forma de trabajar de Jon, Jose Mari y Aitor (las tres patas de la productora que más exitos está proporcionando al cine vasco) y así la pieza adapta distintas formas, cambia y se transforma, conceptualizando en tres elementos triangulares de acero, adaptables a cada momento, la esencia y polivalencia del equipo de Moriarti.

«Son tres piezas, tres personas distintas, cada una con sus ideas, sus dudas, sus procesos creativos, sus espacios, que cuando se juntan, crean, discuten, ruedan... sea en el rol que sea, dan a luz películas maravillosas. Hay muchas formas de crear, de aglutinar, así que espero que sigan dándole muchas vueltas a esa pasión que comparten por el cine», relataba Esteban.

El veterano artista tenía claro que el material a utilizar debía ser acero corten, «porque es una profesión muy dura, y porque es un material que coge una pátina con el tiempo, como los buenos vinos y las buenas películas, que envejecen muy bien».

«Esta composición que vemos ahora podría ser 'Loreak'. Si ponemos en vertical la pieza más grande, la reflexión parece llevarnos más hacia 'Handia'. Y en un formato más horizontal, parece que nos acercamos más a 'La Trinchera Infinita'. Hay múltiples composiciones que invitan a la interpretación que el espectador hace de la obra. Ese es uno de los 'leit motiv' de esta exposición, sorprender, y animar a la reflexión y a la interpretación. Es una muestra viva, a la que hemos ido incorporando piezas como esta última, la de Moriarti» explicó Kerexeta.

Una escultura muy especial, porque aunque a primera vista parece normal, con solo tocarla puede desarmarse y dar pie a una nueva composición, a una obra distinta, es como un juego de creaciones. Es una escultura viva y llena de matices como el proyecto de Moriarti, que capitaneado por Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi ha conquistado cerca de 400 premios con sus cortometrajes y largometraje a lo largo de sus más de 15 años de trayectoria.

Ultimando el estreno

Su última obra, 'La Trinchera infinita', se estrena el 31 de octubre pero su puesta de largo en el Zinemaldia donostiarra ha dejado muy buenas sensaciones en la crítica especializada y el público que la ha disfrutado. Ha conquistado seis premios, y aunque se ha quedado sin la Concha de Oro, ha sido la gran triunfadora del festival. Tanto, que hay unanimidad en que tiene asegurada plaza entre los candidatos a la 31 edición de los Premios de Goya. El amargo y deslumbrante drama sobre el miedo, que cuenta 30 años de la historia de España desde el escondite de un topo, está protagonizado además por dos pesos pesados de la interpretación: Antonio de la Torre y Belén Cuesta.

Los próximos meses Goenaga, Garaño y Arregi darán, a buen seguro, mucho que hablar. Moriarti Produkzioak afronta un trepidante otoño con un talismán bajo la manga, una escultura oñatiarra que conceptualiza su productiva y exitosa fórmula de trabajo cooperativo.

Hasta el día 15, la pieza de acero cortan podrá verse en la Oficina de Turismo, que anteayer precisamente recibió la visita de uno de los miembros del jurado de festival donostiarra, que informado del origen oñatiarra de Arregi y el guiño cinematográfico de Kerexeta a Moriarti no dudó en visitar la exposición. Luego, la última creación de Esteban Kerexeta viajará con Arregi a las vitrinas de Moriarti.