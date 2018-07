Juan Valls (Músico y compositor): «Mi música está influenciada por Bod Dylan y The Who, entre otros» Protagonista. Juan Valls inundará Lazarragacon su música. / MARIAN NAIARA GONZÁLEZ OÑATI. Miércoles, 18 julio 2018, 00:31

Blues, folk y country son sus armas para hacer disfrutar. El oñatiarra Juan Valls afronta, con un punto de preocupación y de nerviosismo, el concierto de esta tarde, a las 19.00 horas, en los jardines Lazarraga, en el marco de la programación cultural estival 'Kalean'. «Quiero ofrecer el sonido que tengo en mente», dice. A pesar de sus raíces, la música que más le ha calado es la de Bob Dylan y la de bandas como The Band y The Who.

-Su último trabajo lo ha grabado fuera de Euskadi, e incluso se ha atrevido a marchar hasta Escocia para meterse en unos estudios. ¿Cómo dio con ese lugar?

-Pasé prácticamente todo el verano pasado en Escocia. En principio fui a visitar a un amigo, aunque también tenía en mente comprarme una guitarra acústica. Inesperadamente, ocurrieron cosas, como conocer a Mick Hargan, un conocido músico de Glasgow, que además de conseguirme cinco actuaciones allí, me habló de los estudios 'La Chunky Studios'. No me lo pensé dos veces: tenía unas cuantas canciones que había compuesto meses atrás y me pareció buena idea grabarlas allí.

-El disco se titula 'La chunky sessions' que hace referencia al lugar donde lo grabó. ¿A qué se debe?

-Quería que, tanto el título, como la estética del disco representaran el ambiente, el lugar y el momento en el que el disco fue grabado. Guardo muy buen recuerdo del técnico Johnny Smillie y de los días que pasé en el estudio, de modo que estoy orgulloso de que el disco lleve ese nombre.

-El verano es temporada de festivales de música, conciertos en la calle, bares o chiringuitos. ¿Dónde se suele sentir más cómodo?

-Si el sonido es bueno y la gente quiere prestar atención al concierto, me siento cómodo en cualquier sitio.

-Antes de la actuación en Oñati ha tenido dos conciertos en Bizkaia, y después tiene citas con el público de Zarautz y Hazparne. ¿Le da tiempo a desconectar y tomarse unos días libres?

-Sí, podré disfrutar de días libres durante el verano, sin problemas. Pero no creo que desconecte demasiado. El verano es un momento en el que puedo disponer de más tiempo para trabajar en futuros proyectos.

-Le gusta tocar folk, blues y country. Como oyente, ¿qué música le gusta escuchar?

-Escucho esa misma música, pero también algo que nada tiene que ver con el blues o el folk. No me gusta la idea de clasificar por géneros lo que nos gusta o escuchamos.

-Actualmente las redes sociales son una herramienta muy valiosa para darse a conocer y que la música llegue a cualquier punto del planeta. ¿Cuánto tiempo le dedica a actualizar sus perfiles?

-En Bandcamp y Spotify están todos mis trabajos. Además de eso, solo tengo una página en Facebook. En su momento me costó decidirme a hacerla, pero reconozco que es una herramienta más e intento actualizarla de vez en cuando.

-En sus redes sociales escribe en castellano, euskara e inglés. ¿Se desenvuelve igual de bien cantando en los tres idiomas?

-Escribo en esos tres idiomas para darle un sentido más inclusivo a las noticias que subo a la página de Facebook, pero, de momento, solo canto en inglés.

-Frente a los últimos casos, como la fuga del rapero Valtonyc ante su inminente entrada en prisión, ¿en qué punto cree que está la libertad de expresión entre quienes se dedican a la música?

-Estos casos demuestran que no hay ninguna libertad de expresión. Ningún gobierno debería tener autoridad para negarnos un derecho humano y fundamental como este, ni ningún otro.

-La música sirve para comunicar ideas, sentimientos, experiencias. ¿Qué temas son los que le inspiran a la hora de componer?

-No tengo una temática clara, ni un determinado sentimiento o experiencia al que recurra para escribir. Me apoyo en la espontaneidad en la que ocurren las cosas a mi alrededor. Un detalle insignificante que ponga en marcha una serie de recursos imaginativos.