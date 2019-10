Un impulso solidario al ejemplo de superación de Joseba Azkarate Rifa . La venta de boletos de la campaña de Antxintxiketan arrancó en 'Herri Eguna' con éxito. / MARIAN El 8 de noviembre tendrá que devolver la que le prestaron en el centro de tetrapléjicos de Toledo Antxintxiketan organiza un sorteo para dotarle de una 'handbike' para su recuperación MARIAN GONZALEZ OÑATI. Sábado, 12 octubre 2019, 00:55

La vida te puede cambiar en cualquier momento. Lo sabe bien Joseba Azkarate que hace dos años, el 8 de noviembre de 2017, sufrió un grave accidente de tráfico que le dejó tetrapléjico. Pasó de correr maratones, crosses y carreras de BTT tras una larga trayectoria como pelotari, a no poder ni vestirse solo y «tener que volver a aprender hasta a respirar». Pero no bajó los brazos y gracias al apoyo de la familia, los amigos, y sobre todo a su espíritu de lucha y su alegría de vivir, es todo un ejemplo de superación, que le ha hecho protagonista de una bonita campaña solidaria.

Tras 8 meses hospitalizado y una larga recuperación en el hospital de tetrapléjicos de Toledo, la pasada primavera Joseba volvió a casa dispuesto a ganar el partido o la carrera más importante de su vida, la de darle la vuelta a ese golpe del destino. Plantarle cara a la adversidad, adaptándose a ella con autoestima y mucha voluntad. Y su entrega y sus progresos han llamado la atención incluso de los especialistas.

La 'handbike' que le prestaron en el hospital de tetrapléjicos de Toledo al apreciar su tesón, le ha dado alas, pero el próximo 8 de noviembre tendrá que devolverla. Así que Antxintxikan Triatloi Taldea ha decidido poner en marcha una rifa solidaria para reunir los 11.000 euros que cuesta el vehículo y visibilizar el deporte adaptado en el marco de la creación de una nueva sección de triatlón adaptado, a la que ya se ha apuntado Joseba. De hecho, el 2 de noviembre disputará su primera carrera: la Plaentxi-Bergara.

«Seguramente necesitaré ayuda, pero quiero visibilizar mi situación y animar a otras personas con discapacidades a apostar por el deporte, porque es un gran motor de superación» explica Azkarate. Él lo tiene claro, y en la actualidad compagina la rehabilitación en Aita Menni, con las sesiones de 'handbike' en rodillo en su casa, y los entrenamientos del equipo de rugby en el club gasteiztara de deporte adaptado 'Zuzenak'. «El fisio de Toledo me dijo que me vendrían muy bien para fortalecer la espalda y los brazos, y la verdad es que estoy muy contento. El deporte es salud, pero en mi caso mucho más. He avanzado mucho, y sobre todo me ha permitido socializarme y eso es muy importante. He adaptado la casa, el coche y mis aficiones deportiva» señala sin perder la sonrisa.

Es un luchador nato, y esa ilusión, y su pasión por el deporte, le han hecho protagonista de la primera iniciativa solidaria de la nueva sección de deporte adaptado de Antxintxikan Triatloi Taldea. Hace justo una semana, en 'Herri Eguna' arrancó la venta de boletos (2 euros) para una rifa en favor del deporte adaptado, en la que el primer objetivo es conseguir la handbike de Joseba, pero hay mucho más. Distintas empresas y comercios de la comarca han hecho aportaciones para la rifa que se celebrará el 'Día de Reyes'. Pero antes, visto lo bien que ha arrancado la campaña, Azkarate podría estrenar ya la 'handbike' que le permitirá seguir avanzando en su recuperación.