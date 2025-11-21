Hoy por la tarde kalejira de la Banda de Música y Banda Gaztea

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Desde que el papa Gregorio XIII nombrara a Santa Cecilia patrona de los músicos, el 22 de noviembre, melodías e instrumentos salen a la calle en todo el mundo para presumir de pasión musical. El reguero de actuaciones oñatiarra lo abrió el miércoles el festival y la chocolatada de José de Azpiazu Musika Eskola y hoy, a las 19.00 horas, el relevo pasa a la Banda de Música y Oñatiko Banda Gaztea que saldrán en pasacalles y si el tiempo no acompaña tocarán en los arkupes del Ayuntamiento.