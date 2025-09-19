Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Onati

Hirukide atenderá a las familias numerosas el martes en un punto de información y ayuda

Dará a conocer los derechos, subvenciones y bonificaciones disponibles para este colectivo, además de resolver dudas

M. G.

Oñati.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

La federación de familias numerosas de Euskadi (Hirukide) instalará este martes un puesto de información en la sala Euskaldun Berria «para atender a las familias numerosas de Oñati y la comarca interesadas en conocer las actividades de la ONG, y los derechos, ayudas y bonificaciones disponibles para este colectivo. Además, se atenderán dudas y recogerán sugerencias y reclamaciones» explican desde la organización.

Quienes deseen información sobre distintos temas que afectan a las familias numerosas, podrán acercarse al local municipal ubicado en Bidebarrieta 18, en horario de 09.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

Desde Hirukide consideran que es importante trasladar a las familias los derechos que tienen e informarles sobre la nueva ayuda a la crianza y mantenimiento, el anteproyecto de la nueva ley de familias o las ayudas y descuentos de los que pueden beneficiarse en Oñati.

También se explicarán novedades que estos últimos se han dado para este colectivo como el bono social eléctrico y térmico o la ampliacion de la condición de familia numerosa hasta que el menor de los hijos/as cumple la edad legal establecida (21 años o 26, si continúa con sus estudios o formación).

Hirukide es una asociaci,ón integrada por más de 8.300 familias numerosas ( en torno a 43.000 socios y socias en la que los únicos requisitos para asociarse es estar en posesión del Título de Familia Numerosa o haberlo estado y resiudir en Euskadi. En la actualidad, cerca de un 25% de las familias numerosas están agrupadas en Hirukide.

