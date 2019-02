Haizea Urrestarazu en la final de Miss Grand Euskadi, hoy en Bilbao La protagonista. Haizea Urrestarazu en la foto oficial promocional de Miss Grand Euskadi. / LORENA PARRA «Pase lo que pase, me llevo una experiencia inolvidable y he aprendido mucho» | A punto de cumplir 18 años, Haizea tiene muchas ganas de que llegue la gran noche «en la que voy a cumplir un sueño», señala MARIAN GONZALEZ Viernes, 22 febrero 2019, 00:15

Haizea Urrestarazu lo tiene claro. Le gusta la interpretación, la televisión y el modelaje, así que cuando descubrió el certamen de belleza 'Miss Grand Euskadi' no dudó. Siempre había soñado en participar en un concurso, y las características del Grand le dieron el empujón que necesitaba.

«A diferencia de otros certámenes de belleza, éste tiene además un componente social (en todos sus actos se difunden mensajes para detener la violencia, desde las provocadas por las guerras, a la violencia doméstica), visibiliza distintos tipos de mujeres (no el prototipo de 90-60-90) y la belleza integral (elegancia, personalidad, porte, pose, comunicación y seguridad). Todas y cada una de las 19 candidatas nos sentimos guapas por dentro y por fuera, y queremos disfrutar de esta experiencia, aprender y abrirnos paso en un mundo que nos apasiona» señala feliz del momento que está viviendo.

Lamenta que ciertos estereotipos y escándalos, y el desconocimiento de la realidad del certamen Grand, hayan hecho que a alguna gente no le parezca bien que participe en el concurso. «Soy una mujer libre, me gusta este mundillo y voy a disfrutar de las oportunidades que se me presenten. No me importa lo que digan de mí. De todo se aprende, y en estos momentos tan especiales es cuando notas el apoyo de quienes te aprecian. Hoy (21.30 horas) no faltarán familiares y amigos en la sala Fever de Bilbao, y eso es lo importante para mí, porque va a ser una noche muy especial», relata.

Confiesa que está llevando muy bien el tema de los nervios. «Hay muy buen ambiente, y en la organización han hecho que estemos a gusto y cómodas. Además, estoy recibiendo un curso acelerado de muchas disciplinas que me encantan: pasarela, fotografía, maquillaje y peluquería, relación con los medios... Así que, pase lo que pase, me llevo la experiencia, el cariño de los organizadores y sobre todo muy buenas amigas. He aprendido mucho desde que entré en Miss Grand Euskadi, ha sido una experiencia inolvidable que tenga o no continuidad en Miss Grand España ha merecido la pena». Compaginar sus estudios con esta aventura no ha sido tampoco ningún problema, al desarrollarse los ensayos los fines de semana.

Cuatro guipuzcoanas

Haizea es una de las cuatro representantes guipuzcoanas de un concurso que ve muy abierto. «Todas tenemos posibilidades. Mostraremos lo que valemos, y lo que hemos aprendido durante estos meses de preparación. Será un espectáculo único, con muchas sorpresas y mucha emoción», concluye.

Lo vivido, así como su participación como figurante en la exitosa serie de televisión Goa¡zen, o sus pinitos en el mundo de la moda, le han dado fuerza para luchar por perseguir sus sueños, así que con título de miss o sin él, Haizea seguirá abriéndose camino en un mundo duro, pero que le fascina.

Hoy va a darlo todo en una gala que combinará desfiles y actuaciones con los discursos de las 19 candidatas que aspiran a llevarse la corona, y representar a Euskadi en Miss Grand España que se celebrará en Sevilla en otoño. De la capital andaluza saldrá luego la embajadora en Miss Grand Internacional, cita en la que coronada además de los premios habituales, realiza campañas publicitarias antiviolencia y visita países en conflicto siguiendo el lema del certamen 'Stop the wars and violence'.