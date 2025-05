«Ha sido una gran temporada, de mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio»

El sénior femenino de balonmano del Aloña ha logrado este fin de semana el ascenso a Liga Vasca tras superar un exigente play-off ... en formato triangular. El conjunto oñatiarra culminó el gran trabajo realizado a lo largo de la temporada en dos partidos decisivos, en los que demostró carácter, competitividad y compromiso. La recompensa, nos obstante, se hizo esperar hasta el domingo cuando, tras los resultados de sus rivales, el ascenso se hizo oficial y el equipo pudo por fin celebrar su éxito.

La fase decisiva arrancó el viernes en Vitoria, lugar donde se celebró todo el triangular, ante las anfitrionas de Eharialdea. En un partido intenso y con ritmo, las rojillas lograron una victoria clave por 23-28. El sábado, frente al Basauri, el Aloña también dominó gran parte del encuentro y llegó a tener el partido encarrilado, pero en los instantes finales un penalti no señalado a favor privó al equipo de la victoria. El empate final (19-19) dejó un sabor agridulce, ya que el resultado dejaba la clasificación final en el aire y obligaba a esperar el desenlace del tercer encuentro del domingo.

Explosión de alegría

En ese último choque, el equipo oñatiarra era mero espectador, pero sus opciones de ascenso dependían del resultado. El Basauri necesitaba ganar al Eharialdea por una diferencia de al menos seis goles para arrebatar el primer puesto al Aloña Mendi. Sin embargo, ese escenario no se materializó, y la noticia más esperada llegó durante la mañana del domingo: el sénior femenino volvía a la liga vasca.

El entrenador del conjunto, Iñaki Xabarte, no escondía su emoción al término de este intenso fin de semana. «Ha sido un año muy completo. Estoy muy satisfecho con el nivel del equipo, no solo en esta fase final, sino durante toda la temporada», afirmaba. «Tenemos un equipo muy joven y equilibrado. No se trata de un grupo en el que destaquen una o dos jugadoras, sino de una plantilla que trabaja muy bien en todas las fases del juego. Defensivamente hemos sido muy sólidas, y varias jugadoras han mostrado una progresión enorme desde septiembre».

Asimismo, Xabarte añadió que «ha sido una temporada de mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo. Este grupo ha demostrado que, con humildad y constancia, se puede aspirar a metas importantes».

En cuanto a la celebración, «acabamos en el balcón del Ayuntamiento, en una explosión de alegría. Fue algo completamente improvisado, pero muy especial».