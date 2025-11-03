La gran familia futbolística pasa por el 'photocall'

Los doce equipos federados que componen el fútbol base del Aloña, y la escuela de fútbol, ya han pasado por el «photocall». Las navidades ... están a la vuelta de la esquina y el calendario que con todos sus efectivos suele sacar el club rojillo ya tiene retratos «oficiales».

Es un clásico del otoño, una intensa matinal fotográfica que el domingo, haciendo encaje de bolillos, cuadró las agendas de la gran familia futbolística en Azkoagain, y visibilizó su músculo, no solo deportivo, también social, ya que los y las más txikis acudieron muy bien acompañados. Hubo que madrugar, porque el fútbol no se detiene y había compromisos en cartelera, pero no llovió y la neblina (mucho más agradecida que el sol en cuestiones fotográficas) impregnó de cierto misterio la cita, haciendo aparecer y desaparecer por momentos la cima de Aloña.

253 jugadores y 40 técnicos componen el potencial humano -deportivo del fútbol base federado del Aloña, al que hay que sumar los y las 194 integrantes de Futbol Eskola y una veintena de entrenadores.

Una masa deportiva que sigue creciendo, y que esta campaña cuenta con dos novedades. Por un lado, la creación de un segundo sénior femenino en la categoría de preferente, en el marco de la alianza constituida por el Aloña, la UDA y Arizmendi. Y por otro, la ampliación de Futbol Eskola hasta sexto de primaria. Ya no hay criba, y en esa edad, parte de la quinta pasa a infantiles y el resto se queda en la escuela, que esta campaña cuenta con 103 alevines y 89 benjamines.

Una legión de más de medio millar de futbolistas entre jugadores y jugadoras, planteles técnicos y directiva dan cuerpo a la sección de fútbol del Aloña en una temporada en la que todos y todas tratarán de hacer buena la consigna de disfrutar , aprender y también sufrir compitiendo, pero sobre todo vivir el fútbol como un pozo de ilusiones, amigos, experiencias y aprendizajes, celebrando triunfos y digiriendo decepciones.

El «presi» Jabier Azpiazu, encorbatado para la ocasión, se mostró orgulloso de la cantera rojilla, de los pasos que sigue dando el fútbol femenino, y de la labor de todos los colaboradores (técnicos, ayudantes, fisios, delegados, voluntarios, patrocinadores...) que todos los fines de semana permiten cultivar ilusiones en el saturado Azkoagain.