Las 10 noticias clave de la jornada
Medio millar de personas entre futbolistas y planteles técnicos dan cuerpo a la sección de fútbol del Aloña que visibilizó su músculo deportivo y social el domingo en Azkoagain. FOTOS MARIAN

Oñati

La gran familia futbolística pasa por el 'photocall'

La creación de un segundo sénior femenino, en el marco de la alianza con la UDA y Arizmendi, y la ampliación de Futbol Eskola, son las novedades de la campaña 2025/26

Marian González Lizarralde

Oñati

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

Los doce equipos federados que componen el fútbol base del Aloña, y la escuela de fútbol, ya han pasado por el «photocall». Las navidades ... están a la vuelta de la esquina y el calendario que con todos sus efectivos suele sacar el club rojillo ya tiene retratos «oficiales».

